Další ultratenký smartphone míří do prodeje, iPhone 17 Air mu velikost baterie patrně bude jen závidět

Společnost Tecno u nás není nejznámější, spadá však spolu s Infinix pod jednoho z největších výrobců smartphonů na světě Často o sobě pak dává vědět prostřednictvím zajímavých konceptů, které to však jen málokdy dotáhnou do sériové podoby Tecno Spark Slim jakožto další ultratenký smartphone to dle všeho na pulty obchodů dotáhne

Vašek Švec
Publikováno: 24.8.2025 22:00

Když společnost Tecno na letošním WDC představila koncept ultratenkého smartphonu Tecno Spark Slim, mělo se ještě jednat o nejtenčí současný smartphone na světě. Oproti konceptu však jeho tloušťka narostla o 0,2 mm na 5,95 mm a tak je v tomto ohledu Samsung Galaxy S25 Edge zatím nepřekonán. Tecno však boduje v jiné oblasti a tou je kapacita baterie, která zde činí 5 200 mAh.

5 200 mAh v ultartenkém těle

U této kapacity si dovolím tvrdit, že při řádné optimalizaci nebude představovat nijak bolestivý kompromis ve vztahu k co nejnižší tloušťce těla. Pro porovnání, zmíněný Samsung Galaxy S25 Edge obsahuje baterii s kapacitou 3 900 mAh. Dle úniků od důvěryhodných zdrojů má pak připravovaný iPhone 17 Air nabídnout dokonce jen 2 900mAh baterii, ten by však údajně měl mít tloušťku ještě menší a to 5,5 mm v nejtenčím bodě.

Byť – se vším respektem vůči Tecno – věřím, že Samsung a Apple zvládnou optimalizaci o něco lépe, nepřipadá mi pravděpodobné, že by deficit v kapacitách baterií dokázali vykompenzovat.

Co se týče další výbavy Tecno Spark Slim, další ultratenký smartphone na trhu by i ve své sériové podobě měl nabídnout kovovou konstrukci, 6,78″ AMOLED s jasem 4 500 nitů a 144Hz obnovovací frekvencí. Zachovány by měly být i dva 50 MPx fotoaparáty na zádech, přičemž jeden je pochopitelně primární a druhý ultraširokoúhlý.

To je snad chyba! Galaxy Z Fold7 koupíte v Česku za 35 tisíc
Jakub Kárník
Zprávičky

Nabíjení má probíhat výkonem 45 W a dle nepotvrzených zpráv má vše pohánět čipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Nad dostupností na konkrétních trzích zatím visí otazník, nicméně v Indii má telefon jít do prodeje za 80 tisíc rupií, čili v přepočtu přibližně 19 tisíc Kč. To, vzhledem k údajnému čipsetu, není zrovna málo, uvidíme ale jaká bude nakonec realita.

Co na další ultratenký smarphone, tentokrát od Tecna, říkáte?

Zdroj: GSMArena.com

O autorovi
Vašek Švec
Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi