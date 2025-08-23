TOPlist

To je snad chyba! Galaxy Z Fold7 koupíte v Česku za 35 tisíc

  • Samsung Galaxy Z Fold7 zlevnil na e-shopu Allegro na 35 707 Kč
  • U autorizovaných prodejců stejná varianta stojí 48 990 Kč - úspora přes 13 tisíc
  • Pozor na EU distribuci a možné komplikace s reklamací mimo oficiální kanály

Jakub Kárník
Jakub Kárník
23.8.2025 20:00
Fold7 modrá

Kdo by nechtěl ušetřit přes 13 tisíc korun na špičkovém skládacím telefonu? Samsung Galaxy Z Fold7, který teprve nedávno vstoupil na český trh s cenovkou atakující 50 tisíc korun, se nyní objevil na e-shopu Allegro za výrazně příznivější částku. Jenže jak to už bývá, má to svůj háček.

Sleva, která stojí za pozornost

Na platformě Allegro nabízí prodejce iPluto 256GB verzi Galaxy Z Foldu7 v modré variantě za 35 707 Kč. Pro srovnání – stejná konfigurace u oficiálních prodejců vyjde na 48 990 Kč. Bavíme se tedy o úspoře více než 13 tisíc korun, což není částka, kterou by člověk jen tak přehlédl. Zvlášť když jde o telefon, který vyšel teprve před pár týdny.

Samsung Galaxy Z Fold7 polootevřený

Samsung Galaxy Z Fold7 přitom není ledajaký telefon. Samsung konečně dohnal čínskou konkurenci a dodal svému skládacímu vlajkovému modelu výrazně tenčí konstrukci, zachoval přitom odolnost IP48 a nasadil absolutní špičku v podobě čipsetu Snapdragon 8 Elite. V naší recenzi jsme telefon hodnotili velmi pozitivně – získal 92 bodů ze 100.

Kde je zakopaný pes?

Hlavní nevýhoda spočívá v tom, že jde o EU distribuci, nikoliv oficiální český dovoz. Co to znamená v praxi? Telefon bude mít dvouletou záruku podle evropských předpisů, ale případná reklamace může být komplikovanější. Nepůjdete totiž rovnou do českého servisu Samsungu, ale budete řešit vše přes prodejce na Allegru.

Prodejce iPluto má na platformě hodnocení 86 %, což není vyloženě špatné, ale ani stoprocentní jistota. U telefonu za více než 35 tisíc korun by člověk čekal lepší servis. A to je právě ten moment, kdy si musíte položit otázku – stojí mi úspora 15 tisíc za potenciální komplikace?

Skládačka není nerozbitná

Další věc k zamyšlení je samotná povaha telefonu. Galaxy Z Fold7 sice není tak poruchový jako předchozí generace – Samsung výrazně vylepšil konstrukci a vnitřní displej by měl podle výrobce vydržet až 500 tisíc otevření a zavření. Přesto jde pořád o skládací telefon s pohyblivými částmi a ohebným displejem.

Samsung Galaxy Z Fold7 fotoaparáty

Konstrukce je zkrátka náchylnější na poškození než klasický smartphone. A právě v takových situacích oceníte, když můžete zajít rovnou do autorizovaného servisu, místo zdlouhavého vyjednávání s prodejcem přes e-maily.

Komu se nabídka vyplatí?

Pokud jste technicky zdatní, nebojíte se případných komplikací a 13 tisíc korun pro vás představuje významnou částku, může to být zajímavá příležitost. Galaxy Z Fold7 je vynikající telefon, který konečně dohnal konkurenci v tenké konstrukci a nabízí špičkový výkon i fotoaparát převzatý z Galaxy S25 Ultra.

Na druhou stranu, pokud chcete absolutní klid a počítáte s tím, že telefon budete používat celých 7 let (tak dlouhou podporu Samsung slibuje), raději si připlaťte za oficiální distribuci. Skládací telefon za více než 50 tisíc není impulzivní nákup a zaslouží si plnou podporu.

Pokud vás nabídka zaujala, telefon najdete na Allegru přes tento odkaz. Jen dobře zvažte všechna pro a proti – u takto drahého a specifického zařízení se rozhodně nevyplatí šetřit na nesprávném místě.

Koupili byste si Z Fold7 z EU distribuce?

