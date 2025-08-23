To je snad chyba! Galaxy Z Fold7 koupíte v Česku za 35 tisíc Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy Z Fold7 zlevnil na e-shopu Allegro na 35 707 Kč U autorizovaných prodejců stejná varianta stojí 48 990 Kč - úspora přes 13 tisíc Pozor na EU distribuci a možné komplikace s reklamací mimo oficiální kanály Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 23.8.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Kdo by nechtěl ušetřit přes 13 tisíc korun na špičkovém skládacím telefonu? Samsung Galaxy Z Fold7, který teprve nedávno vstoupil na český trh s cenovkou atakující 50 tisíc korun, se nyní objevil na e-shopu Allegro za výrazně příznivější částku. Jenže jak to už bývá, má to svůj háček. Sleva, která stojí za pozornost Na platformě Allegro nabízí prodejce iPluto 256GB verzi Galaxy Z Foldu7 v modré variantě za 35 707 Kč. Pro srovnání – stejná konfigurace u oficiálních prodejců vyjde na 48 990 Kč. Bavíme se tedy o úspoře více než 13 tisíc korun, což není částka, kterou by člověk jen tak přehlédl. Zvlášť když jde o telefon, který vyšel teprve před pár týdny. Samsung Galaxy Z Fold7 přitom není ledajaký telefon. Samsung konečně dohnal čínskou konkurenci a dodal svému skládacímu vlajkovému modelu výrazně tenčí konstrukci, zachoval přitom odolnost IP48 a nasadil absolutní špičku v podobě čipsetu Snapdragon 8 Elite. V naší recenzi jsme telefon hodnotili velmi pozitivně – získal 92 bodů ze 100. Kde je zakopaný pes? Hlavní nevýhoda spočívá v tom, že jde o EU distribuci, nikoliv oficiální český dovoz. Co to znamená v praxi? Telefon bude mít dvouletou záruku podle evropských předpisů, ale případná reklamace může být komplikovanější. Nepůjdete totiž rovnou do českého servisu Samsungu, ale budete řešit vše přes prodejce na Allegru. KOUPIT FOLD7 LEVNĚ Prodejce iPluto má na platformě hodnocení 86 %, což není vyloženě špatné, ale ani stoprocentní jistota. U telefonu za více než 35 tisíc korun by člověk čekal lepší servis. A to je právě ten moment, kdy si musíte položit otázku – stojí mi úspora 15 tisíc za potenciální komplikace? Skládačka není nerozbitná Další věc k zamyšlení je samotná povaha telefonu. Galaxy Z Fold7 sice není tak poruchový jako předchozí generace – Samsung výrazně vylepšil konstrukci a vnitřní displej by měl podle výrobce vydržet až 500 tisíc otevření a zavření. Přesto jde pořád o skládací telefon s pohyblivými částmi a ohebným displejem. Konstrukce je zkrátka náchylnější na poškození než klasický smartphone. A právě v takových situacích oceníte, když můžete zajít rovnou do autorizovaného servisu, místo zdlouhavého vyjednávání s prodejcem přes e-maily. Komu se nabídka vyplatí? Pokud jste technicky zdatní, nebojíte se případných komplikací a 13 tisíc korun pro vás představuje významnou částku, může to být zajímavá příležitost. Galaxy Z Fold7 je vynikající telefon, který konečně dohnal konkurenci v tenké konstrukci a nabízí špičkový výkon i fotoaparát převzatý z Galaxy S25 Ultra. ZOBRAZIT AKCI NA HEUREKA.CZ Na druhou stranu, pokud chcete absolutní klid a počítáte s tím, že telefon budete používat celých 7 let (tak dlouhou podporu Samsung slibuje), raději si připlaťte za oficiální distribuci. Skládací telefon za více než 50 tisíc není impulzivní nákup a zaslouží si plnou podporu. Pokud vás nabídka zaujala, telefon najdete na Allegru přes tento odkaz. Jen dobře zvažte všechna pro a proti – u takto drahého a specifického zařízení se rozhodně nevyplatí šetřit na nesprávném místě. Koupili byste si Z Fold7 z EU distribuce? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Samsung Samsung Galaxy Z Fold7 slevy Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.