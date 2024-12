Apple opouští ikonický design. iPhone 17 Pro bude od základu překopaný, inspiroval se Androidem

Uniklé fotografie naznačují radikální změnu designu iPhonu 17 Pro

Fotoaparáty budou umístěny v horizontálním pruhu podobném Pixelu 9

Apple by mohl opustit titanové tělo a vrátit se k hliníku

Na internetu se objevily první uniklé fotografie kovového rámečku chystaného iPhonu 17 Pro, které naznačují radikální změnu v designu příští generace jablečných smartphonů. Ty by měly podle dostupných informací přijít s výrazně přepracovaným modulem fotoaparátů, který se nápadně podobá řešení od Googlu u řady Pixel.

Informace pochází z čínské sociální sítě Weibo, kde se objevila fotografie kovového rámečku údajně pocházejícího přímo z výrobního řetězce Applu. Důvěryhodnost úniku potvrdil i známý informátor Digital Chat Station, který zároveň sdílel i koncepční rendery možné finální podoby telefonu.

Nový design fotoaparátů a návrat k hliníku

Největší změnou oproti současné generaci je právě modul fotoaparátů. Ten by měl namísto tradičního čtvercového designu využívat prodloužený horizontální pruh připomínající ten z novějších Pixelů. Podle dostupných informací bude uprostřed pruhu umístěn ultraširokoúhlý fotoaparát, což má uvolnit místo pro komponenty Face ID na přední straně. Tento senzor je totiž typicky mnohem menší než hlavní fotoaparát.

„Zatím není jasné přesné rozmístění fotoaparátů, ale modul bude mít tento protáhlý oválný tvar,“ uvedl Digital Chat Station ve svém příspěvku. Zároveň dodal, že „mnoho nových Android telefonů v příštím roce pravděpodobně přijme podobný design.“

Kromě nového designu fotoaparátů se spekuluje i o návratu k hliníkovému tělu namísto současného titanu u modelů Pro. To by bylo překvapivé rozhodnutí vzhledem k tomu, že Apple teprve nedávno přešel na titanové rámečky. Byl bych hlavně dost zvědavý na to, jak by tuto změnu marketingově Apple odprezentoval, když loni věnoval právě titanu nemalou část své konference. Ve spodní části zad by měl zůstat skleněný panel pro bezdrátové nabíjení a NFC. Pozice fyzických tlačítek by měla zůstat beze změny.

Je třeba připomenout, že do uvedení nové generace iPhonů zbývá ještě téměř rok a finální design se může od těchto úniků lišit. Přesto se zdá, že Apple chystá jednu z největších designových změn za poslední roky.

Co říkáte na možný nový vzhled iPhonu 17 Pro?

