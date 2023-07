Do ČR míří nové tablety Lenovo Tab P12 a Tab M10 5G

Společnost Lenovo oficiálně uvedla na český trh dva nové Android tablety, modely Lenovo Tab P12 a Lenovo Tab M10 5G. První jmenovaný má být skvělým společníkem pro návrat do školy pro studenty středních a vysokých škol, který v sobě kombinuje možnosti učení a zábavy. Disponuje velkým 12,7palcovým 3K displejem pro sledování videí i procházení internetu či reproduktorovým systémem JBL s Dolby Atmos. Jeho výdrž baterie je ideální pro delší používání při učení i zábavě.

“Lenovo Tab M10 5G je dobrou volbou pro uživatele, kteří oceňují bezproblémové mobilní připojení, aniž by museli přemýšlet o stabilitě Wi-Fi. Nabízí pohodlné rychlé 5G připojení 1 ať už jste doma, v kempu, v hotelu či kdekoliv jinde. Je vybaven mobilní platformou Snapdragon 695 5G a navržen nejen pro digitální nomády, kteří si užívají hybridní životní styl,” prezentuje výrobce druhý model v tiskové zprávě.

Lenovo Tab P12 Lenovo Tab M10 5G Výkon Procesory Osmijádrový MediaTek Dimensity 7050

2xA78 2.6GHz+

6 xA55 2.0GHz Mobilní platforma Snapdragon 695 5G

Kryo 660 2x zlatý 2.2GHz + 6x stříbrný 1.8GHz OS Android 13

Očekávají se dva upgrady OS a čtyři roky bezpečnostních záplat. Android 13 (T)

Očekává se jeden upgrade OS a 3,5 roku bezpečnostních záplat. ​ Paměť 4GB+128

8GB+128

8GB+256

Podpora rozšiřitelné MicroSD karty (prodává se samostatně) 4+128GB

6+128GB uMCP4x

Podpora rozšiřitelné MicroSD karty Displej 12,7palcový LTPS LCD displej s měřením okolního světla

2944 x1840, 60Hz obnovovací frekvence, 273ppi 10,61palcový 2K(1200×2000) 15:9, 90Hz Audio Čtyři reproduktory JBL 1x mikrofon

2x reproduktory

3.5mm audio jack​

Dolby Atmos Kamera Přední: 13Mpx FF s RGB sensorem a ultraširokým FOV

Zadní: 8Mpx AF + Flash LED Přední: 8Mpx FF​

Zadní: 13Mpx AF s Flash LED ​ Baterie 10,200mAh

Až 10 hodin přehrávání videa2 7,700mAh

Až12 hodin2 přehrávání videaAž 9 hodin2 přehrávání videa s připojením 5G1 Senzory Akcelerometr

G senzor

RGB senzor

Gyroskop

Elektronický kompas

Hallův senzor

Snímač otisků prstů na tlačítku pro zapnutí Akcelerometr

G senzor

Senzor okolního světla

Gyroskop

Hallův senzor​

Vibrace

Sar Senzor Konektivita Porty USB Typ-C 2.0/nabíjení/audio

Slot pro MicroSD kartu USB Typ-C

2.0/nabíjení

Podpora QC3.0/PD3.0

1x Slot pro MicroSD kartu

1x Slot pro Nano SIM kartu Wireless 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Wi-Fi 6

Bluetooth® 5.1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G + 5G1 Bluetooth® 5.1 Design Rozměry

(Š x H x V) 293.3 x 190.7 x 6.9 mm (bez výstupu kamery) 252.74 x 160.34 x 8.3mm​

(bez výstupu kamery) Barva Storm Grey; Oat Abyss Blue​ Váha ~615g (pouze tablet) ~490g

Tablet Lenovo Tab P12 ve variantě 8+128 GB s Wifi a perem Lenovo Tab Pen Plus bude na českém trhu dostupný v rámci předobjednávek už od 26. července, a to za exkluzivní zaváděcí cenu 8 999 Kč. Za výhodnou cenu si zákazníci mohou tablet koupit až do 6. srpna, následně bude Lenovo Tab P12 dostupný za 9 999 Kč. Ke svému nákupu navíc zákazníci získají také službu ADP One zdarma. K tabletu si mohou zákazníci zakoupit také Lenovo Tab P12 Folio Case za 699 Kč nebo externí klávesnici inspirovanou notebooky ThinkPad Lenovo Keyboard Pack for Tab P12 za 2 499 Kč, Tablet Lenovo Tab M10 5G bude dostupný za cenu od 9 999 Kč.

