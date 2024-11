OnePlus Pad Go je povedený Android tablet s kovovým tělem

S cenou pod 5 000 Kč nyní jeho koupě dává daleko vyšší smysl

Je vybaven solidním čipem, velkým displejem a 8 000mAh baterií

Není to tak dlouho, co jsme vám přinesli seznam nejlepších Android tabletů s cenou do 4 000 Kč. OnePlus Pad Go se do ní sice ještě o pár stovek nevejde, ale po nedávném masivním zlevnění je této hranici blíž než kdy dřív. Rozhodně bych se jej nebál považovat za jeden z nejpovedenějších levných tabletů, jelikož přichází se schopným čipem, velkým displejem a kovovou konstrukcí.

OnePlus Pad Go se na náš trh dostal začátkem letošního května s cenou 8 300 Kč, teď jej však pořídíte za necelou pětitisícovku u prodejce Huramobil. V katalogu ho s nemlich tou stejnou cenou má i Datart, avšak již nemá kusy na skladě a dodávku očekává do 2. 12.

Přední strana OnePlus Pad Go je osazená 11,35″ IPS LCD obrazovkou se solidním rozlišením 2408×1720 pixelů a 90Hz obnovovací frekvencí. Pod kapotou má čipset MediaTek Helio G99, který obecně není žádná hvězda, ale v této cenové kategorii předvádí lepší výsledky než většina jeho konkurentů.

V útrobách OnePlus Pad Go se dále můžeme setkat s baterií o velmi slušné kapacitě 8 000 mAh, kterou lze nabíjet až 33W výkonem. Uvědomme si, že v nižší třídě Android tabletů je naprostým standardem zhruba 15W nabíjení, takže opět jde o vlastnost, kterou tento čínský kousek dokáže příjemně potěšit.

Z výbavy je dále vhodné vypíchnout kovovou konstrukci (konkrétně hliníkem jsou tvořená záda i boční rám), 8 GB RAM nebo čtveřici reproduktorů s podporou Dolby Atmos. Vepředu ani vzadu pochopitelně nechybí fotoaparát – oba mají rozlišení 8 Mpx – a zapomenout nesmíme ani na systém Android 13 s nadstavbou OxygenOS.

Zdroj: Heureka