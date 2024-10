Tablety do 4 000 Kč jsou vhodné na sledování obsahu, surfování a nenáročné hraní

Při jejich výběru si musíte dát pozor především na verzi systému Android a procesor

Náš seznam zahrnuje větší i menší modely. Vítězí Honor, dobře si vedou i Xiaomi či Samsung

Zatímco minule jsme se zaměřili na výběr těch nejlepších Android tabletů do 8 000 Kč, nyní s cenovkou klesneme ještě o něco níž. Najít to správné zařízení s velkým dotykovým displejem pod 4 000 Kč je totiž trošku oříšek a stejně jako v oné vyšší cenové kategorii nejsou modely označené jako doporučené, nejoblíbenější a nejprodávanější nutně tím, co byste si měli pořídit.

Obsah článku

Co ne(chtít) od tabletu za 4 000 Kč?

Trh s tablety prodávanými s cenou pod 4 000 Kč je relativně omezený. Alespoň tedy v případě, když vyškrtneme modely se zastaralým systémem Android (podle nás verze 12 a nižší) nebo tablety se zcela pofidérními procesory.

I přesto, že od takto levných tabletů nelze očekávat žádné zázraky a vhodné jsou spíše na hraní nenáročných her, sledování obsahu a surfování po internetu, je lepší nekupovat modely se zcela odpadními čipsety. Ideální je tedy sáhnout po Snapdragonech či lepších modelů z řady MediaTek Helio G.

Mezi tablety kolem 4 000 Kč se také nachází řada menších modelů s displeji o 8–9″ úhlopříčce. Ještě před samotným nákupem si tak musíte ujasnit, zda chcete větší (např. 11″) zařízení, anebo kompaktnější tablet, s nímž se bude lépe cestovat.



Nejlepší Android tablety do 4 000 Kč

Jak jsme již naznačili v předešlých řádcích, při výběru jsme kladli značný důraz na procesor i verzi operačního systému Android.



Honor Pad X9

Honor Pad X9 se do seznamu sotva vešel, neboť jeho cena se opravdu nebezpečně blíží k námi stanovené horní hranici. Alespoň však můžeme prohlásit, že se v jeho případě příplatek skutečně vyplatí. Tablet se totiž pyšní velkým 11,5″ displejem s rozlišením 2000×1200 pixelů a 120Hz frekvencí nebo slušným čipsetem Qualcomm Snapdragon 685. Dále vás dokáže potěšit přítomností 6 reproduktorů či systémem Androidu 13. Za zmínku rozhodně stojí i prémiověji působící hliníková textura.

Specifikace Honor Pad X9 Cena od 3 990 Kč Rozměry a hmotnost 267,3 x 167,4 x 6,9 mm, 495 g nebo 499 g Displej 11,5″ TFT LCD, 120 Hz, 1200 x 2000 pixelů Procesor Qualcomm Snapdragon 685 (6 nm) Zadní fotoaparáty 5 MP, f/2.2, AF, HDR, 1080p@30fps Selfie kamera 5 MP, f/2.2, 1080p@30fps Baterie Li-Po 7250 mAh, 22,5W nabíjení Software Android 13, MagicOS 7.1 Další vlastnosti hliníkový rám a zadní strana, Nano-SIM, Stereo reproduktory (6), USB Type-C s OTG, GPS (jen LTE verze), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, Bez 3,5mm jacku, Bez NFC, Bez rádia, Akcelerometr

Cena: od 3 990 Kč

Xiaomi Redmi Pad SE

Xiaomi je velmi populární v nižší třídě chytrých telefonů a na poli tabletů je podobně silným hráčem. Jeho Redmi Pad SE je vybaven 11″ obrazovkou, avšak na rozdíl od Padu X9 pracuje jen s FullHD rozlišením a 90Hz frekvencí. S krapet pomalejším čipsetem Qualcomm Snapdragon 680 duel také prohrává, ale navrch má díky větší 8 000mAh baterii. Navíc disponuje 3,5mm jackem.

Specifikace Xiaomi Redmi Pad SE Cena od 3 672 Kč Rozměry a hmotnost 255,5 x 167,1 x 7,4 mm, 478 g Displej 11″ IPS LCD, 90 Hz, 400nitový jas, 1200 x 1920 pixelů Procesor Qualcomm Snapdragon 680 4G (6 nm) Zadní fotoaparáty 8 MP, f/2.0, (širokoúhlý), AF, 1080p@30fps Selfie kamera 5 MP, f/2.2, (ultraširokoúhlý), 1080p@30fps Baterie Li-Po 8000 mAh, 18W Quick Charge 3.0 Software Android 13, MIUI Pad 14 Další vlastnosti hliníkový zadní kryt a rám, Bez SIM, Stereo reproduktory (4), 3.5mm jack (Hi-Res Audio), USB Type-C s OTG, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, Rádio, Bez NFC, Akcelerometr

Samsung Galaxy Tab A9

S Galaxy Tabem S9 od Samsungu klesáme cenově ještě o něco níž, ale musíme si uvědomit, že jde o jeden ze skladnějších modelů, na které jsme začátkem článku upozorňovali. Jeho přední strana je totiž osazená pouze 8,7″ displejem o rozlišení 1340×800 pixelů a jen 60Hz frekvenci, což je v dnešní době na hranici zklamání. Tento nedostatek však kompenzuje výkonem, neboť dle dostupných testů je dokonce rychlejší než Snapdragon 685 našeho vítězného tabletu.

Specifikace Samsung Galaxy Tab A9 Cena od 3 089 Kč Rozměry a hmotnost 211 x 124,7 x 8 mm, 332 g Displej 8,7″ TFT LCD, 60 Hz, 800 x 1340 pixelů Procesor Mediatek Helio G99 (6 nm) Zadní fotoaparáty 8 MP, AF, 1080p@30fps Selfie kamera 2 MP, Video Baterie Li-Po 5100 mAh, 15W nabíjení Software Android 13, upgradovatelný na Android 14, One UI 6.1 Další vlastnosti Nano-SIM, eSIM, Stereo reproduktory, 3.5mm jack, USB Type-C 2.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, Bez NFC, Bez rádia, Akcelerometr, Kompas

Xiaomi Redmi Pad SE 8.7

Čerstvá novinka, která má jako jediná položka našeho seznamu už od výroby systém Android 14. Stejně jako předešlý zmíněný Samsung však mám menší rozměry, neboť spoléhá na 8,7″ displej. Ten nabízí totožné rozlišení, nicméně frekvenci posunul na chvályhodnějších 90 Hz. Čipsetem MediaTek Helio G85 však výkonnostně zaostává a nezbývá mu tak nic jiného, než lákat na větší baterii s kapacitou 6 650 mAh.

Specifikace Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 Cena od 2 888 Kč Rozměry a hmotnost 211,6 x 125,5 x 8,8 mm, 370 g Displej 8,7″ IPS LCD, 1B barev, 90 Hz, 600nitový jas (HBM), 800 x 1340 pixelů, Corning Gorilla Glass 3 Procesor Mediatek Helio G85 (12 nm) Zadní fotoaparáty 8 MP, f/2.0, (širokoúhlý), LED blesk, 1080p@30fps Selfie kamera 5 MP, f/2.2, (širokoúhlý), 1080p@30fps Baterie Li-Po 6650 mAh, 18W nabíjení (mezinárodní verze) Software Android 14, HyperOS Další vlastnosti IP53 odolnost proti prachu a postříkání, Stereo reproduktory, 3.5mm jack, USB Type-C 2.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3, GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, Infračervený port, FM rádio, Akcelerometr, Kompas

Bonus: Samsung Galaxy Tab A9+

Kvůli své ceně si tablet místo v tomhle seznamu spíše nezaslouží, avšak my si jej přesto dovolíme uvést alespoň jako bonus. Výkonnostně si totiž díky čipu Exynos 1280 poradí se všemi zmíněnými modely a přitom ani příliš nešetří na displeji. Ten má 11″ úhlopříčku, 90Hz frekvenci a rozlišení 1920×1200 pixelů. Přichází nicméně jen s Androidem 13 a na můj vkus poněkud menší baterií (7 040 mAh). Možná si u vás ale získá plusové body podporou GPS, jež není standardem ani u řady výrazně dražších modelů.

Specifikace Samsung Galaxy Tab A9+ Cena od 4 187 Kč Rozměry a hmotnost 257,1 x 168,7 x 6,9 mm, 480 g Displej 11.0″ TFT LCD, 90 Hz, 1200 x 1920 px Procesor Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm) Zadní fotoaparáty 8 MP, AF, 1080p@30fps Selfie kamera 5 MP, 1080p@30fps Baterie 7040 mAh, 15W nabíjení Software Android 13, upgradovatelný na Android 14, One UI 6.1 Další vlastnosti microSDXC slot, Stereo reproduktory (4), 3.5mm jack, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, USB-C 2.0, akcelerometr, gyroskop, kompas, navigační systémy GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS

Jaký z uvedených tabletů byste si vybrali vy a proč?