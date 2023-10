OnePlus dnes představilo tablet OnePlus Pad Go

Za necelých 6 tisíc nabízí solidní výbavu

V tuto chvíli ale není jasné, zda se dostane i do Evropy

Letos představilo OnePlus svůj první tablet OnePlus Pad a nyní přichází s odlehčenou variantou OnePlus Pad Go, která nabízí solidní poměr mezi cenou a výkonem a je určena především uživatelům, kteří na velké obrazovce chtějí konzumovat obsah a sem tam si zahrát nějakou tu hru.

OnePlus Pad Go disponuje 11,35palcovým IPS LCD displejem, který se může pochlubit rozlišením 2408 x 1720 pixelů, obnovovací frekvencí 90 Hz a poměrem stran 7:5, stejně jako dražší sourozenec. Tělo tabletu je tvořeno z hliníku, na zádech můžeme vidět dvě odlišné textury, ta nahoře u modulu fotoaparátu je lesklá, dolní strana je matná.

V útrobách tiká čipset MediaTek Helio G99 v kombinaci s 8 GB RAM a 128/256GB úložištěm. To můžete díky microSD slotu také rozšířit. Tablet přichází se čtveřicí reproduktorů s technologií Dolby Atmos, 8Mpx předním fotoaparátem a také zadní kamerou se stejným rozlišením.

Presenting, the all-new OnePlus Pad Go!

Výdrž pak obstarává 8000mAh baterie s podporou 33W nabíjení. Co se týče softwaru, Pad Go běží na nadstavbě OxygenOS 13.2, která je postavena okolo systému Android 13. V tuto chvíli je novinka dostupná v Indii, přičemž základní verze s 8 GB RAM a 128GB pamětí je k dostání za 19 999 INR, tedy nějakých 5 600 korun bez daně. V tuto chvíli bohužel není jasné, zda se novinka podívá i do Evropy.

