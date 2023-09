Začátkem roku 2007 bylo zakoupení Xbox 360 jedním z největších herních zážitků. Mega Bloks představil nový set, který vám umožní postavit si svůj vlastní Xbox 360, se svítícím indikátorem a ovladačem. Stavebnice vás vrátí do doby, kdy jste si poprvé vyzvedli hru Halo 3 a utíkali domů, abyste si mohli zahrát.

This hits so many levels of nostalgia and we’re here for it

The MEGA 3:4 scale Xbox 360 collector set is exclusively available at Target. Pre-order now: https://t.co/Vw4fE3G4z1 pic.twitter.com/0Op9bJuNXR

