Spotify má nový způsob objevování nových interpretů a skladeb

Jednou z nejlepších vychytávek hudební a podcastové platformy Spotify je dlouhodobě schopnost doporučovat další zpěváky, zpěvačky, kapely či skladatele na základě toho, co již uživatel poslouchá. Objevování nových interpretů na základě doporučení či automatického plnění playlistu je věc, kterou od světové jedničky postupně okoukaly mnohé další platformy. Ani Spotify však neusíná na vavřínech a hledá další způsoby, jak tuto oblast zlepšit.

Služba v aplikaci zavádí nový způsob objevování skladeb a umělců, který využívá formát zpopularizovaný TikTokem. Na domovské obrazovce se brzy objeví vertikálně rolovací kanál, který uživatelům umožní listovat hudbou, ukládat ji a sdílet. Stejně jako na TikToku slouží kanál k automatickému přehrávání obsahu, který poskytuje rychlé náhledy na skladby a seznamy skladeb, aniž by uživatele nutil ponořit se do nich naplno.

Tyto “náhledy” (v češtině to v této souvislosti zní ještě divněji než anglické previews) budou dostupné nejen u hudby, ale také v sekcích Podcasty a Audioknihy. Na své si tak přijdou i fanoušci mluveného slova, kteří by rádi prozkoumali další podobné pořady. To platí i u knih.

Které zajímavé interprety jste objevili díky Spotify?

Zdroj: apolice