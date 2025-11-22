Spotify uvedlo další skvělou funkci. Usnadní vám přechod od konkurence Hlavní stránka Zprávičky Spotify spouští integrovaný přenos playlistů z konkurenčních služeb přímo v aplikaci Funkce Import your music využívá partnerství se službou TuneMyMusic Přenos funguje bez omezení počtu playlistů nebo skladeb v nich obsažených Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 22.11.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Spotify výrazně zjednodušuje přechod z konkurenčních hudebních platforem díky nové funkci, která umožňuje přenést playlisty přímo v aplikaci. Nástroj Importovat hudbu se během následujících dnů postupně zpřístupní uživatelům mobilní aplikace po celém světě a odstraní jednu z největších překážek při změně streamovací platformy. Jak funguje přenos playlistů do Spotify Nová funkce vznikla ve spolupráci se službou TuneMyMusic, která dlouhodobě nabízí nástroje pro převod hudebních knihoven mezi platformami. Spotify ji nyní integroval přímo do své mobilní aplikace, takže uživatelé nemusí navštěvovat externí weby – celý proces probíhá v několika jednoduchých krocích přímo v prostředí, které znají. Pro aktivaci stačí v mobilní aplikaci Spotify otevřít sekci Tvoje knihovna a posunout se úplně na konec seznamu. Zde se zobrazí nová možnost Importovat hudbu, která po kliknutí provede uživatele celým procesem. Aplikace nejprve požádá o propojení s TuneMyMusic a následně umožní vybrat platformu, ze které chcete playlisty přenést. Bez omezení a komplikací Zásadní výhodou integrovaného řešení je absence jakýchkoliv limitů na počet přenášených playlistů nebo skladeb v nich. Zatímco externí nástroje často omezují bezplatné přenosy na určitý počet skladeb, Spotify prostřednictvím své integrace umožňuje neomezený přenos všech playlistů najednou. Systém automaticky vytvoří kopie vybraných playlistů přímo ve vaší knihovně Spotify. Funkce podporuje všechny hlavní streamovací platformy včetně Apple Music, YouTube Music, Tidal a dalších. TuneMyMusic dokáže pracovat i s méně známými službami, takže pravděpodobnost úspěšného přenosu je velmi vysoká. Proces probíhá v nativním prostředí aplikace prostřednictvím integrovaného prohlížeče, což zajišťuje bezpečnost a jednoduchost. Spotify do Česka přineslo skvělou funkci! Na své statistiky už nemusíte čekat do konce roku Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Využijete novou funkci pro přenos svých playlistů do Spotify? Zdroje: Spotify, 9to5Google, GSMArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář hudba Spotify streamování Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá Adam Kurfürst 29.12.2024 Google vylepšil jednu z mých nejoblíbenějších funkcí telefonů Pixel. Co je nového? Adam Kurfürst 20.12.2024 Erotika se dá nalézt prakticky všude. Už i na Spotify Libor Foltýnek 3.1. Nové poplatky za mobily v Česku: OSA uspěla u soudu, ceny mohou vzrůst Libor Foltýnek 12.12.2024 Google Chromecast s Google TV recenze: levné zařízení, které musíte mít Jakub Kárník 28.10.2020 Jak ušetřit za Spotify? Tento trik musí znát každý! Adam Kurfürst 2.7.2024