Spotify do Česka přineslo skvělou funkci! Na své statistiky už nemusíte čekat do konce roku

Spotify spouští funkci Listening Stats v Česku a více než 60 zemích světa

Nová funkce zobrazuje statistiky poslechu za poslední 4 týdny průběžně
Uživatelé tak nemusí čekat na každoroční Spotify Wrapped v prosinci

Adam Kurfürst
Publikováno: 7.11.2025 22:00

Populární streamovací služba Spotify rozšiřuje svou nabídku funkcí o skvěle vypadající novinku Listening Stats, která je od včerejška dostupná i v Česku. Přináší vám průběžný přehled vašich poslechových návyků za poslední čtyři týdny a doplňuje tak oblíbený souhrn Spotify Wrapped, na který se každoročně čeká až do prosince.

Jak fungují nové statistiky poslechu

Funkce Listening Stats je dostupná jak pro předplatitele tarifu Premium, tak i pro uživatele bezplatné verze. Najdete ji přímo v hlavním menu aplikace – stačí kliknout na svůj profilový obrázek a v nabídce vybrat položku „Listening stats". Systém vám následně ukáže vaše nejposlouchanější interprety a skladby za uplynulé čtyři týdny.

Kromě základních statistik nabízí funkce také personalizované playlisty založené na vašich preferencích a doporučení nových skladeb, které by se vám mohly líbit. Každý týden navíc dostanete speciální highlight, který zachycuje něco unikátního z vašeho poslechu – může jít o dosažení určitého milníku, objevení nového umělce nebo třeba fanouška okamžik s oblíbeným interpretem.

Osobně už mám novou funkci Listening Stats v postranní nabídce také k dispozici, jen tam jako věrný uživatel konkurenčního YouTube Music mám pochopitelně téměř prázdno.

Sdílení statistik na sociální sítě

Spotify myslelo i na sociální rozměr hudebního poslechu. Vaše týdenní statistiky můžete jednoduše sdílet přímo z aplikace – ať už s přáteli na Spotify, nebo externě na Instagram, WhatsApp a dalších platformách. Funkce tak navazuje na úspěch každoročního Spotify Wrapped, který pravidelně v prosinci zaplaví sociální sítě (minimálně tedy v mé bublině), kdy se všichni předhání v tom, koho poslouchali nejvíce.

Google Mapy dostávají obří aktualizaci! Gemini pomůže s navigováním i hledáním míst
Jakub Kárník
Zprávičky

Průběžné statistiky místo čekání na Wrapped

Zatímco Spotify Wrapped zůstává celoročním souhrnem vašeho hudebního roku, nové Listening Stats poskytují průběžný náhled na vaše aktuální poslechové trendy. Nemusíte tak čekat až do konce roku, abyste zjistili, jaká hudba vás momentálně baví nejvíce. Funkce de facto doplňuje další personalizované nástroje Spotify jako Release Radar nebo Discover Weekly.

Využíváte Spotify a těšíte se na nové statistiky poslechu?

Zdroj: Spotify

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se…