Google Mapy dostávají obří aktualizaci! Gemini pomůže s navigováním i hledáním míst Google Mapy dostávají AI asistenta Gemini pro hands-free navigaci a pokročilé vyhledávání Novinky zahrnují navigaci pomocí orientačních bodů, hlasové hlášení dopravních komplikací a Lens s AI Postupné zavádění začíná v listopadu 2025, zatím pouze v USA Jakub Kárník Publikováno: 6.11.2025 14:15 Žádné komentáře 0 Google právě představil zásadní upgrade pro Google Mapy. Navigační aplikace, kterou používají miliardy lidí, dostává AI asistenta Gemini. Podle Googlu jde o „první hands-free konverzační navigaci", která má fungovat jako „znalý kamarád na sedadle spolujezdce". Hands-free navigace: ptejte se, aniž byste sáhli na telefon Největší novinka se týká hlasového ovládání během navigace. Místo toho, abyste za jízdy hledali restauraci, čerpací stanici nebo nabíjecí bod pro elektromobil, stačí se zeptat nahlas. Gemini zpracuje i složité dotazy typu: „Je na mé trase levná restaurace s veganskými pokrmy, ideálně do dvou kilometrů? Jaké je tam parkování?" A když vám místo vyhovuje, řeknete: „Dobře, jeď tam." Gemini může na požádání přidat i událost do Google Kalendáře – třeba „Přidej akci fotbalový trénink zítra v 17:00″. Zeptáte se i na populární jídla v restauraci nebo se necháte informovat o výsledku včerejšího zápasu, a to všechno bez toho, abyste sundali ruce z volantu. Gemini v navigaci má navíc usnadnit hlášení dopravních komplikací. Stačí říct „Vidím nehodu", „Vypadá to na povodeň" nebo „Pozor na zpomalení" a systém okamžitě nahlásí problém dalším řidičům. Tato funkce se začne zavádět v nadcházejících týdnech na Androidu a iOS, podpora pro Android Auto přijde později. Navigace pomocí orientačních bodů Kdo z nás neslyšel pokyn „za 500 metrů zahněte doprava" a nevěděl, kde přesně to je? Google na to přichází s elegantním řešením: navigace pomocí orientačních bodů. Místo vzdáleností v metrech teď Maps řeknou „zahněte doprava za restaurací Thai Siam" a budovu na mapě zvýrazní, jakmile se k ní přiblížíte. Gemini k tomu využívá databázi 250 milionů míst a srovnává ji se snímky ze Street View, aby vybrala orientační body, které jsou skutečně viditelné z ulice. Jde tedy o benzinky, restaurace, slavné budovy nebo křižovatky, které nejdou přehlédnout. Tato funkce se zavádí už teď na Androidu a iOS v USA. Proaktivní upozornění: dopravní kolaps poznáte dřív Máloco je horší než se ocitnout v koloně, o které jste nevěděli. Google Mapy teď dokážou proaktivně upozornit na dopravní komplikace, i když zrovna nenavigujete. Pokud se na vaší obvyklé trase vyskytne neočekávaná uzavírka nebo hustý provoz, aplikace vás na to upozorní notifikací. Tato funkce se zavádí už teď v USA, zatím pouze na Androidu. Jde o logické vylepšení – Google ví, kudy běžně jezdíte (pokud máte povolenou historii polohy), a dokáže předvídat, kdy se vyplatí vyrazit jinudy. Lens s AI: „Co je tohle za místo a proč je oblíbené?" Poslední novinka kombinuje Google Lens s Gemini a umožňuje vám prozkoumávat místa kolem sebe pomocí kamery a hlasu. Stačí v Mapách klepnout na ikonu fotoaparátu ve vyhledávacím poli, namířit telefon na restauraci, kavárnu nebo památku a zeptat se: „Co je tohle za místo a proč je tak populární?" nebo „Jaká je tam atmosféra?" Gemini vám na základě recenzí a informací z Map odpoví, jestli se místo vyplatí navštívit. Můžete se ptát i na konkrétní jídla – třeba „Mají tam francouzské máslové croissanty?" Google slibuje, že odpovědi budou přesné díky „silné kombinaci schopností Gemini a znalostí Google Map o místech po celém světě". Tato funkce se začne postupně zavádět koncem listopadu v USA na Androidu a iOS. Kdy to dorazí k nám? Google zatím spouští všechny funkce pouze v USA. Kdy se Gemini v Mapách dostane do Česka, není jasné – Google o mezinárodním rozšíření zatím mlčí. Pravděpodobně půjde o postupné zavádění během roku 2026, ale záviset to bude i na jazykové podpoře a kvalitě dat pro konkrétní regiony. Těšíte se na Gemini v Google Mapách? Zdroj: Google Blog O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi AI Gemini Mapy Google