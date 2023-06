Mluví se o něm už pěkně dlouho, ale jen u drbů, spekulací, slibů či anket to zatím vždy končilo. Řeč je o očekávaném režimu přehrávání obsahu na populární audio službě Spotify, který by nabídl lepší kvalitu zvuku. Obecně označovanou jako Hi-Fi. Celosvětově nejoblíbenější platforma s hudbou a podcasty má sice nejspíš nejširší nabídku skladeb a pořadů, nicméně někteří konkurenti nabízejí podstatně lepší zvuk. Spotify by je prý nakonec mělo dohnat či předehnat ještě letos. Interně se mluví o předplatném s názvem “Supremium”.

Toto předplatné by mělo být pro posluchače nejnákladnější ze všech, která bude Spotify nabízet. V tuto chvíli však není jasná cena a ani to, jak kvalitní zvuk služba za vyšší cenu nabídne. Spekuluje se, že společnost tuto novinku nejprve otestuje na trzích mimo USA, což není překvapivé rozhodnutí. Ve Státech má totiž Spotify v této oblasti největší konkurenci ve službách Apple Music a Amazon Music, které nedávno zařadily vyšší kvalitu zvuku do klasických předplatných. Bude tedy otázkou, jak moc se bude chtít lidem v tomto případě připlácet.

Jak vám vyhovuje současná kvalita zvuku na Spotify?

