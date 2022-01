Velké vylepšení poslechu ze Spotify bylo odloženo na neurčito

Jestli patříte mezi nadšené audiofily a máte rádi moderní streamovací služby, pravděpodobně vás potěšilo oznámení platformy Spotify, že se chystá zavést nové HiFi předplatné. První zmínka o této kvalitnější formě přenosu padla vloni v únoru a tehdejší plány měly za cíl zprovoznění do konce roku 2021. To se ovšem nestalo a původní termín neklapl, takže je na místě ptát se, kdy se fanoušci kvalitního poslechu dočkají. Stejný dotaz padl i na stránkách oficiální podpory a odpověď bohužel není moc příznivá.

“Víme, že zvuk v HiFi kvalitě je pro vás důležitý. Cítíme to stejně a těšíme se, že v budoucnu můžeme Premium uživatelům poskytnout zážitek ze Spotify HiFi. Ale zatím nemáme podrobnosti o načasování, které bychom mohli sdílet. Jakmile to bude možné, budeme vás samozřejmě informovat,” zněla odpověď na otázku, kdy služba zavede slibované předplatné. To má nabídnout zvukový přenos v CD kvalitě, tedy rychlost 1 411,2 kbps při vzorkovací frekvenci 44,1 kHz, i když konkrétní hodnoty zatím potvrzeny nebyly.

Jak jste spokojení s kvalitou přenosu u Spotify?

Zdroj: 9to5