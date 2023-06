Opět jsme v situaci, kdy jedna významná hudební streamovací platforma kopíruje nápad či funkce jiné. Zatím jsme se často dočkali toho, že se inspiruje poměrně mladé YouTube Music u svého slavnějšího a zavedenějšího konkurenta Spotify. V tomto případě jsou ale pozice obrácené. Nejpoužívanější audio platforma světa začíná testovat funkci Your Offline Mix (v češtině to nejspíš bude Tvůj offline mix), která prakticky představuje playlist s automaticky staženými skladbami pro pozdější offline poslech.

Novinku na Twitteru poodhalil přímo Daniel Ek, CEO Spotify. Podělil se i o snímek obrazovky s popisem funkce, takže je celkem jasné, o co přesně půjde. Nový nástroj bude automaticky připravovat k offline přehrávání skladby, které uživatel poslouchal v poslední době. Pokud pak mobil, tablet či jiné zařízení přijde o internetové připojení. bude možné nadále poslouchat aktuálně oblíbené skladby.

We’ve been testing out a new feature called "Your Offline Mix" – a playlist designed for those times when you might not be online ✈️

What do you think? pic.twitter.com/9so0FZMRPX

— Daniel Ek (@eldsjal) June 8, 2023