Samsung podle leakera Revegnuse chystá menší Ultru i levnější Fold

Ohebný telefon by prý nemusel mít žádný vnější displej

Menší Ultra by měla navázat na Galaxy Alpha z roku 2014

Spekulace okolo Samsungu se v posledních týdnech točí hlavně v souvislosti s řadou Galaxy S24, v tomto článku se ale podíváme trochu dál. Leaker Revegnus totiž vypustil do světa velmi zajímavou informaci. Je však potřeba ji brát s rezervou, protože sahá do poměrně daleké budoucnosti.

Podle jeho informací si jihokorejská firma zachová designový jazyk u vlajkových modelů až do řady Galaxy S25 a poté se můžeme těšit na zcela nový směr. Samsung si prý pohrává také s myšlenkou vytvořit konkurenta pro iPhone Pro. Mohlo by to znamenat, že se dočkáme modelu Ultra (pravděpodobně označeného jinak) s menším displejem, nebo schopnějšího FE telefonu. Zatím je ale v rané fázi vývoje, takže není jisté, zda někdy spatří světlo světa.

Korejský blog Naver jej označuje jako nástupce Galaxy Alpha. Pamětníci si vzpomenou, že se jednalo o prémiový a relativně kompaktní telefon s nekompromisní výbavou, ale zároveň (na rok 2014) celkem vysokou cenou, která čítala něco přes 16 tisíc korun. Mohli byste správně namítnout, že všechny tyto aspekty splňuje i současný Galaxy S23, ale Samsung chce kompaktní telefony zřejmě posunout ještě dál. Dočkáme se snad ještě prémiovějších materiálů či kvalitnějšího teleobjektivu (například toho 10násobného z Ultry)?

Dalším zajímavým produktem má být Galaxy Fold Lite. Hlavní ústupek má přitom spočívat ve vnějším displeji, který má být menší (dokonce ještě menší než u původního Foldu z roku 2019) a ve hře je prý i varianta, kdy by levnější ohebný telefon neměl vnější displej vůbec. Tento produkt ale nedorazí na trh dříve než plnohodnotný Galaxy Z Fold6. V tuto chvíli je nutné brát tyto informace s rezervou, ale pokud se ukáží jako pravdivé, bude trh zase o poznání zajímavější.

Jak se vám zamlouvá myšlenka menší Ultry a levnějšího Foldu?

Zdroj: Revegnus, GSMArena