Ačkoli se většina uživatelů prahnoucích po malém smartphonu s Androidem již pomalu vzdává nadějí na nějaký výběr v této kategorii, čas od času se nějaká výjimka potvrzující pravidlo najde. Důkazem budiž například Asus Zenfone 9 či řada Xperia Ace od Sony. A právě nejnovější příspěvek do této rodiny nesoucí název Sony Xperia Ace IV by měl být opravdu malým smartphonem.

5,5″ displej s poměrem stran 21:9

Pravidelní čtenáři si možná vzpomenou, že o připravovaném smartphonu Sony Xperia Ace IV jsme již psali. A to nejen ve spojitosti s malým displejem, ale také kvůli tomu, že Sony pravděpodobně plánuje přinést tuto pro domovský trh exkluzivní řadu počínaje právě tímto modelem i na světové trhy. Nově jsme se pak dočkali nejen dalšího potvrzení již dříve uniklých informací od dalšího zdroje, ale také informací nových. Zmiňovaný displej by měl být OLED a nabídnout úhlopříčku 5,5″ při poměru stran 21:9 a FullHD+ rozlišení.

Tento, pro Sony již typický, poměr stran by pak měl novince zajistit opravdu útlý pas. Byť záleží ještě na velikosti rámečků, lze vcelku dobře předpokládat, že novinka bude užší, ale o něco delší než její předchůdce se stejně velkým displejem, ovšem o konvenčnějším poměru stran 19:9. Ty v případě Xperia Ace III činí 140 x 69 x 8,9 mm. Další informace hovoří například o zachování 3,5mm jacku a 4 500mAh baterie s 18W nabíjením.

Jako čipset pak byl opět neoficiálně “potvrzen” Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1. Ten by pak měl být spárován se 6 GB RAM a 128GB úložištěm. Tyto parametry tedy rozhodně nejsou vlajkové, nicméně pro řadu běžných uživatelů by měly být zcela dostatečné. Vždyť výkon použitého, zbrusu nového čipsetu by měl být srovnatelný se Snapdragonem 695 použitým například ve smartphonu Poco X4 Pro 5G.

Líbil by se vám smartphone jako Sony Xperia Ace IV?

Zdroj: GSMArena.com