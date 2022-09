Velikost současných smartphonů je stále velkým tématem. Ačkoli se zdá, že je zde relativně početná skupina uživatelů, která volá po kompaktních smartphonech, většina výrobců ji ignoruje a jako kompaktní prezentuje zařízení s úhlopříčkou přes 6,2″. Zdá se ale, že společnost Sony by mohla v brzké budoucnosti tyto uživatele potěšit a na globální trh přinést smartphone s displejem pod 6″.

Sony Xperia Ace pro globální trh?

Záměrně přitom v úvodu zdůrazňujeme onen globální trh. Sony totiž ve své nabídce takto kompaktní smartphony má. Dokonce s úhlopříčkou pouze 5,5″. Sony Xperia Ace III, jak se tento smartphone jmenuje, je však exkluzivním modelem pouze pro japonský trh. Nyní se však objevují zvěsti, že s jeho nástupcem – prozatím mu říkejme Sony Xperia Ace IV – hodlá výrobce vyrazit i do světa.

Zatím není jasné, jakou úhlopříčku displeje bude novinka mít, mělo by se však jednat o smartphone s displejem pod 6″. Nepočítejte ale s žádným TOP modelem, pokud chcete od Sony kompaktnější smartphone s minimem kompromisů ve výbavě, je zde pro vás Xperia 5 IV s 6,1″ obrazovkou. Spekulovaná novinka by údajně měla disponovat novým Snapdragonem 4 Gen 1, který má sice solidní potenciál, žádný extrémní silák to ale určitě není. O další výbavě i o pojmenování varianty pro globální trh pak můžeme v tuto chvíli pouze spekulovat. Rozhodně by se nám ale kompaktní telefon od Sony s rozumnou cenou a důstojnou výbavou na našem trhu líbil.

Je pro vás smartphone s displejem pod 6″ již dostatečně kompaktní?

Zdroj: Notebookcheck.net