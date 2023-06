Slavia na svém webu představila novou mobilní aplikaci

Můžete v ní mít permanentku

Zároveň nabízí nejnovější informace z první ruky

Fotbalová Slavia představila ve spolupráci s Ticketportalem novou mobilní aplikaci, která nabízí fanouškům mnoho výhod, ať už je řeč o možnosti uložení permanentky do mobilu, online přenosech zápasů nebo třeba možnosti čerpat čerstvé novinky z klubového dění.

Hlavní výhody aplikace Slavia pro Android a iOS

Na oficiálním webu fotbalového klubu se hovoří především o těchto novinkách:

permanentka v mobilu

jednoduché odhlášení místa

možnost přenechat kamarádovi vstupenku na zápas

nejrychlejší informace o klubovém dění díky notifikacím

online přenosy ze zápasů

Slavia TV i Slavia Radio v jednom

ještě větší propojení s klubem

Nová aplikace Slavia 📲

Aplikace je od této chvíle k dispozici na Google Play i App Store, není přitom náhoda, že si vršovický klub načasoval vydání právě na konec června. Ve stejnou chvíli totiž startuje také prodej permanentek na sezonu 2023/24, přičemž právě jejich majitelé ocení novou aplikaci zdaleka nejvíce. Možnost jednoduchého uložení “permice” do telefonu je pro většinu fotbalových fanoušků super novinkou. Fyzické kartičky ale samozřejmě zůstávají.

Pokud víte, že na zápas nedorazíte, můžete přímo v aplikaci místo přenechat kamarádovi, nebo ho uvolnit do prodeje. Aplikace vás rovněž bude upozorňovat na sestavy, vstřelený gól i start předprodeje vstupenek. Nejúspěšnější český fotbalový klub posledních let rovněž láká na další novinky, které se do aplikace uvolní v průběhu sezony.

Co říkáte na novou aplikaci Slavia?