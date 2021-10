SAZKAmobil nabízí 1 GB dat jako dárek k nové SIMce

Český virtuální operátor SAZKAmobil začal majitelům nově aktivovaných SIM karet nabízet novou formu bonusu. Jako dárek na uvítanou dostávají noví zákazníci 1 GB mobilního internetu zdarma. Zároveň stále běží sleva až 30 % na nejoblíbenější datové balíčky, kterou společnost oznámila zhruba před měsícem. Podmínky získání dat zdarma jsou jednoduché. Stačí si do konce října koupit novou SIM kartu a do sedmi dní ji aktivovat. Můžete ji pořídit na místech se sázkařským terminálem a také na webu operátora.

Kromě této novinky a zmíněných zvýhodněných tarifů nabízí SAZKAmobil ještě jeden způsob, jak získat internet ve smartphonu zdarma. A to nejen do konce října. Při doplnění kreditu za aspoň 300 Kč si zákazníci vybírají z Odměn za dobití. Mezi těmi aktuálně nechybí například Levné volání a SMS za 1 Kč, Kredit 100 Kč zdarma anebo právě 1 GB dat zdarma. Jestli je pro vás či pro vaše známé jednorázově jeden gigabajt dat dostatečný objem, mohla by vás tato nabídka zaujmout.

Zdroj: TZ SAZKAmobil