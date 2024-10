Chytré hodinky Galaxy Watch Ultra jsou na vrcholu současné nabídky

Limitujícím faktorem nákupu může být jejich vyšší cena

T-Mobile je ale nyní přišel s velmi zajímavou nabídkou

Chytré hodinky Galaxy Watch Ultra jsou vrchol současné nabídky nejen od Samsungu. Nabízí prakticky všechno, co byste od chytrých hodinek mohli chtít. Od nákupu vás ale může odradit vyšší oficiální cena, která činí aktuálně 15 390 Kč. T-Mobile ale přišel s nabídkou, kdy za ně zaplatíte pouze 6 999 Kč. Kde je háček?

Tato nabídka pro vás platí, pokud se rozhodnete pro tarif s dvouletým úvazkem. Je samozřejmě na vás, jestli jste ochotni se upsat na 24 měsíců. Jedná se o úsporu 8 390 Kč. Když ji rozpočítáme na měsíce, vychází na 350 Kč za měsíc. To je téměř polovina toho, co byste zaplatili za tarif, a to není vůbec špatné. Zmíněná nabídka platí pro tarif Next 12 GB s výhodou. Pro vyšší tarify je nabídka ještě lepší, konkrétně zaplatíte 5 999 Kč.

Pokud byste se během vázaného období rozhodli změnit tarif na nižší, museli byste doplatit poměrnou částku podle počtu zbývajících měsíců. Zde pozor na to, že sleva se počítá z ceny, která je u T-Mobile, tzn. 17 499 Kč.

Galaxy Watch Ultra

Kromě slevy za tarif s úvazkem získáte ještě výkupní bonus v hodnotě 3500 Kč. Ten ale nenabízí pouze T-Mobile, najdete ho u všech oficiálních distributorů. Musíte ale prodat nějaké zařízení na protiúčet. Výsledná cena za hodinky by tak byla 3 499 Kč.

Poznámka: pokud vyhledáte nejlevnější ceny, dostanete se ještě o pár tisíc pod zmíněnou částku. Jedná se pak ale o evropskou distribuci. U některých výrobků to v ničem nevadí, ale chytré hodinky s LTE z jiné než oficiální distribuce mohou mít v české síti problémy. Pokud byste chtěli například sdílené telefonní číslo a něco nefungovalo, je bohužel vysoká šance, že se s vámi nebude operátor ani Samsung bavit, pokud nepůjde o zařízení z distribuce určené pro ČR.

Zdroj: T-Mobile