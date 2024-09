T-Mobile spustil službu Watch connect i pro majitele hodinek Samsung. Nově tak můžeme sdílet jedno číslo v mobilu i v hodinkách. K aktivaci stačí minuta v aplikaci a pak chvíli počkat, než se to propíše celým systémem.

Sdílení čísla

Jak tedy na to? Potřebujete pouze aplikaci Samsung Wearable. Nepotřebujete telefon Samsung, tohle by mělo fungovat s jakýmkoliv telefonem. Spusťte tedy Galaxy Wearable, jděte do Nastavení hodinek a zvolte hned první položku, Připojení.

Zobrazí se dialog s přehledem tarifů. Vpravo nahoře kliknete na 3 tečky a vyberete Přidat tarif. Zobrazí se okno, informující o hledání tarifů. Nezatrhávejte „Mám QR nebo aktivační kód“ a klikněte na Další. Zobrazí se přihlašovací dialog, zde zadejte své přihlašovací údaje do aplikace Můj T-Mobile. Přijde vám SMS a kód z ní musíte přepsat do aplikace.

Následující dialog je poněkud nešťastně vytvořený a špatně se v něm orientuje. Nejprve je třeba sjet dolů a zatrhnout souhlas s obchodními podmínkami a pak jde nahoře teprve aktivovat Watch Connection.

Po chvíli přišla zpráva, že vše proběhlo v pořádku. Hodinky reagují nezávisle na mobilu a pokud mně někdo volá, i když nejsou hodinky s mobilem propojeny, zobrazí se příchozí hovor na obou zařízeních. Je zde ale jedno omezeni: pokud z hodinek chcete posílat SMS, musí být telefon zapnutý. Nemusí být poblíž, může být kdekoliv, ale musí být zapnutý. Pokud není, odejde SMS až po zapnutí telefonu.

Cena

Tatu služba není zdarma, T-Mobile si ji cení na 99 Kč měsíčně. Pokud si ji aktivujete do 31. 10. 2024, získáte první 3 měsíce zdarma.

Využijete sdílení čísla na hodinkách?

Zdroj: T-Mobile