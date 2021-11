Velká změna: Operátoři dál nesmí nabízet “neomezené” tarify

Nabídkami tarifů českých operátorů se brzy prožene velký vítr. Český telekomunikační úřad si totiž nově přísněji posvítí na služby, které jsou označené jako “neomezené” a přitom určitým způsobem limitovány jsou. Pokud budou tarify jakýmkoli způsobem omezeny, společnosti je nebudou moci zmíněným slovem označit. Jde o velkou spoustu služeb, které momentálně společnosti propagují. Úřadu se nelíbí jak praktiky u SMS a volání, tak i v oblasti datových přenosů.

“Pokud jde o hlasové a SMS služby, nebudeme napříště akceptovat marketingové označení „neomezené“ v případě tarifů, které jsou jakýmkoliv způsobem objemově limitovány, a to ani navzdory skutečnosti, že operátoři toto omezení avizují ve svých smluvních podmínkách. Uvedený přístup je nezbytný k zamezení takových nabídek, kdy pod označením lákajícím na užívání prakticky nijak nelimitovaných služeb je skryta nabídka služeb o objemu tak nízkém, že jej lze běžně dosáhnout či překročit již při běžném využití těchto služeb ze strany spotřebitelů,” popisuje úřad ve své listopadové monitorovací zprávě. Tolerovat se budou jen výjimečné případy.

V případě datových přenosů chce ČTÚ operátorům nastavit přísnější pravidla pro stále oblíbenější praktiku, kdy “neomezené” tarify sice skutečně slibují neomezený objem stažených dat, ale minimálně v části čerpání velmi malou rychlostí. “Např. pokud by u datových služeb byl nabízen tarif s rychlostí 256 kb/s, což samozřejmě lze, tak by neměl být prezentován jako „neomezené datování“. U tzv. „neomezených“ datových tarifů by podle nás rychlost stahování neměla být nižší než 2 Mb/s. Nicméně nejedná se o závazně stanovenou hodnotu a Úřadem budou vždy posuzovány konkrétní okolnosti takto nabízené služby,” doplňuje ČTÚ.

Jaké máte zkušenosti s “neomezenými” tarify?

Zdroj: ČTÚ