Kdy váš telefon dostane One UI 8? Samsung zveřejnil podrobný harmonogram

  • Samsung v Brazílii publikoval přesný časový plán distribuce One UI 8 na starší zařízení Galaxy
  • Galaxy S24, Z Fold 6 a Z Flip 6 dostanou aktualizaci již 25. září
  • Harmonogram naznačuje podobný časový plán i pro další trhy včetně Česka

Adam Kurfürst
17.9.2025 08:00
galaxy s25

V pondělí jsme vás informovali o tom, že Samsung oficiálně zahájil distribuci stabilní verze One UI 8 na prvních zařízeních Galaxy S25. Nyní jihokorejský gigant zveřejnil podrobný harmonogram aktualizací pro brazilský trh, který naznačuje, kdy se nového softwaru dočkají majitelé starších modelů. Časový plán zahrnuje nejen měsíce, ale dokonce i konkrétní týdny, kdy jednotlivá zařízení obdrží aktualizaci.

Brazilský harmonogram odhaluje překvapivě rychlé tempo

Podle oficiálního harmonogramu publikovaného v brazilském newsroomu Samsungu se aktualizace na One UI 8 začne šířit velmi rychle. Hned 25. září by měly aktualizaci obdržet loňské vlajkové modely Galaxy S24 (všechny varianty včetně FE), skládačky Galaxy Z Fold 6 a Z Flip 6 a překvapivě také připravované střední třídy Galaxy A56 5G a A36 5G.

Od 2. října se pak aktualizace rozšíří na předloňskou řadu Galaxy S23, loňské skládačky Z Fold 5 a Z Flip 5 a vybrané modely střední třídy jako Galaxy A55 5G nebo A35 5G. Tablety Galaxy Tab S10 by se měly dočkat ve stejném termínu.

one ui 8 galaxy z flip7 modra
One UI 8 dorazilo se skládačkami Galaxy Z Flip7/Z Fold7

Starší modely jako Galaxy S22 nebo Galaxy Z Fold 4 a Z Flip 4 jsou v plánu od 6. října, zatímco některé modely řady A a starší tablety budou muset počkat až do poloviny či konce října.

Kompletní (brazilský) harmonogram aktualizací One UI 8

KategorieModelyDatum dostupnosti
Galaxy SGalaxy S25, S25+, S25 Edge, S25 UltraOd 18. září
Galaxy S24, S24+, S24 FE, S24 UltraOd 25. září
Galaxy S23, S23+, S23 FE, S23 UltraOd 2. října
Galaxy S22, S22+, S22 UltraOd 6. října
Galaxy S21 FEOd 16. října
Galaxy ZGalaxy Z Fold 6, Z Flip 6Od 25. září
Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5Od 2. října
Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4Od 6. října
Galaxy AGalaxy A56 5G, A36 5GOd 25. září
Galaxy A55 5G, A35 5G, A26, A17, A17 5GOd 2. října
Galaxy A54 5G, A34 5G, A25 5G, A16 5G, A16, A15 5GOd 6. října
Galaxy A73 5G, A53 5G, A24, A15, A07, A06 5G, A06Od 16. října
Galaxy A33 5GOd 23. října
Galaxy TabGalaxy Tab S10, S10+, S10 Ultra, S10 FE, S10 LiteOd 2. října
Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra, S9 FEOd 6. října
Galaxy Tab S8, S8+, S8 UltraOd 16. října

Co to znamená pro český trh?

I když je tento harmonogram určen primárně pro brazilský trh, Samsung typicky dodržuje podobné časové plány napříč regiony. Je však důležité poznamenat, že český harmonogram se může mírně lišit.

s26 ultra render unik
Takhle budou vypadat nové vlajky: Samsung Galaxy S26 Ultra a S26 Pro na prvních renderech! Jakub Kárník Zprávičky

Samsung v české tiskové zprávě zmínil, že do konce roku 2025 dostanou One UI 8 všechna podporovaná zařízení. Brazilský harmonogram naznačuje, že většina modelů by se mohla dočkat již během září a října, což je výrazně rychlejší tempo než u předchozích aktualizací.

Hlavní novinky One UI 8 ve zkratce

Nová verze One UI 8 přináší výrazná vylepšení v oblasti umělé inteligence, která se přizpůsobuje kontextu a potřebám uživatele. Mezi klíčové funkce novinky:

  • Personalizované AI funkce zahrnují lištu Now Bar, která zobrazuje aktuální dění přímo na displeji, a aplikaci Now Brief s přehledem personalizovaných informací včetně dopravního zpravodajství nebo zdravotních dat z Galaxy Watch.
  • Vylepšené zabezpečení přináší nová architektura Knox Enhanced Encrypted Protection, která vytváří šifrované úložné prostory pro jednotlivé aplikace. Systém Knox Matrix automaticky odhlašuje ohrožená zařízení od účtu Samsung.
  • Multimodální umělá inteligence s podporou Gemini Live umožňuje přirozenou komunikaci s AI asistentem. Funkce Circle to Search dokáže překládat text v reálném čase nebo zobrazovat tipy během hraní her.
  • Pro majitele skládaček Samsung optimalizoval rozhraní tak, aby lépe využívalo možnosti flexibilního displeje. Funkce jako Mazání zvuku odstraňuje nežádoucí ruchy z videí, zatímco Portrétní studio vytváří profesionální snímky pomocí AI.

Kdy zkontrolovat dostupnost aktualizace?

Pokud vlastníte některý z podporovaných modelů Galaxy, doporučujeme pravidelně kontrolovat dostupnost aktualizace v menu Nastavení > Aktualizace softwaru. Vzhledem k brazilskému harmonogramu lze očekávat, že majitelé Galaxy S24, Z Fold 6 a Z Flip 6 by se mohli dočkat již koncem září, zatímco ostatní modely postupně během října.

Samsung potvrdil, že všechna podporovaná zařízení obdrží One UI 8 ještě před koncem roku 2025, což zatím vypadá jako reálný cíl.

Na jaký model čekáte s aktualizací One UI 8 vy? Které funkce vás nejvíce zajímají?

Zdroje: Samsung, Android Authority

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

