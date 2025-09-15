One UI 8 míří do prvních telefonů! Kromě Galaxy S25, S25+ a S25 Ultra se dočkal i další model Hlavní stránka Zprávičky Samsung oficiálně spustil aktualizaci na stabilní verzi One UI 8.0 založenou na Androidu 16 Prvními příjemci jsou modely Galaxy S25, překvapivě včetně Galaxy S25 Edge, který nebyl součástí beta programu Aktualizace přináší vylepšení v oblasti produktivity, multitaskingu, zabezpečení a mnoha dalších oblastech Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 15.9.2025 22:00 2 komentáře 2 Samsung dodržel svůj slib a 15. září oficiálně zahájil distribuci stabilní verze aktualizace One UI 8.0 založené na Androidu 16. První na řadě jsou vlajkové lodě řady Galaxy S25, ale překvapivě se mezi nimi objevil i model Galaxy S25 Edge, který přitom nebyl součástí beta programu. Aktualizace přináší mnoho nových funkcí, vylepšení rozhraní a lepší bezpečnost. Podívejme se, co přesně nabízí a kdy se dostane na další zařízení. Kdo dostane aktualizaci jako první? V první vlně míří aktualizace na Galaxy S25, Galaxy S25+ a Galaxy S25 Ultra, což bylo očekávané, protože tyto modely byly součástí beta programu. Překvapením je však, že Galaxy S25 Edge dostává stabilní verzi současně, přestože beta program vůbec neabsolvoval. Aktualizace se momentálně šíří v Jižní Koreji, ale brzy by měla dorazit i do dalších regionů včetně Evropy. Firmware má označení BYI3 a velikost aktualizace se liší podle toho, zda jste již byli součástí beta programu. Uživatelé beta verze stahují balíček o velikosti kolem 550 MB, zatímco ti, kteří přecházejí přímo ze stabilní verze One UI 7, musí stáhnout téměř 4 GB dat. Kdy se dočkají ostatní zařízení? Podle tempa distribuce a dřívějších prohlášení Samsungu se dá očekávat, že ještě během září by se aktualizace mohla rozšířit na loňské prémiové modely – řadu Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 a Galaxy Z Flip 6. Většina ostatních podporovaných zařízení včetně tabletů by pak měla aktualizaci obdržet do konce roku 2025. KOUPIT GALAXY S25 EDGE ZA 23 990 KČ Samsung přislíbil, že stabilní verzi One UI 8.0 dostanou všechna podporovaná zařízení ještě před koncem roku, což zatím vypadá reálně. Co nového přináší One UI 8.0? Samsung zveřejnil kompletní changelog, který odhaluje množství vylepšení napříč celým systémem. Zde jsou nejzajímavější novinky: Produktivita a multitasking Výrazně bylo vylepšeno sdílení souborů přes Quick Share, které je nyní přístupné přímo z rychlého nastavení. Můžete přijímat soubory, zatímco je obrazovka Quick Share otevřená, a také odesílat soubory přímo z této aplikace. V aplikaci Moje soubory nyní můžete filtrovat stažené soubory podle aplikace, která je stáhla, což usnadňuje hledání i bez znalosti přesného názvu souboru. Vylepšená podpora displejů v Samsung DeX nabízí více možností při připojení k externímu monitoru nebo TV. Můžete zvolit optimalizované rozlišení až WQHD a otáčet displej o 90, 180 nebo 270 stupňů. Rozdělená obrazovka dostala novou funkci, kdy můžete jednu aplikaci zmenšit a přitisknout k okraji obrazovky, zatímco druhé věnujete většinu prostoru. Klepnutím na menší aplikaci mezi nimi rychle přepínáte. Vylepšené aplikace Aplikace Připomenutí byla kompletně přepracována. Kategorie jsou nyní zobrazeny v horní části obrazovky, což usnadňuje rychlý přehled o počtu připomenutí v každé kategorii. Vlastní kategorie lze jedním klepnutím skrýt a uvolnit tak více místa na obrazovce. Kalendář nyní umožňuje správu připomenutí přímo bez nutnosti otevírat samostatnou aplikaci. Při přidávání události se zobrazují návrhy názvů a časů na základě vašich předchozích událostí. Internetový prohlížeč Samsung dostal nové optimalizované menu s možností přizpůsobení podle vašich preferencí. Aplikace Počasí nabízí bohatší a realističtější vizualizace, které intuitivně znázorňují aktuální povětrnostní podmínky. Zabezpečení a soukromí Zabezpečená složka dostala významné vylepšení. Nyní můžete nastavit, aby aplikace ve složce byly skryté a aby se nezobrazovaly oznámení, když je složka zamknutá. Pro maximální ochranu lze složku zcela skrýt a zašifrovat. Fotoaparát a zdraví V aplikaci Fotoaparát můžete nyní přejít do rychlého ovládání pouhým přejetím nahoru nebo dolů kdekoliv v oblasti náhledu. Samsung Health přidává výzvy na běžeckou vzdálenost, kdy můžete vyzvat své přátele, kdo rychleji uběhne určitou vzdálenost. Nově můžete také nastavit připomenutí pro zaznamenávání příjmu potravy. Jak instalovat aktualizaci Pokud vlastníte některý z modelů Galaxy S25 a chcete zjistit, zda je pro vás aktualizace již dostupná, přejděte do Nastavení > Aktualizace softwaru a klepněte na Stáhnout a instalovat. V případě, že aktualizace ještě není dostupná, doporučujeme kontrolovat dostupnost pravidelně v následujících dnech. KOUPIT GALAXY S25 EDGE ZA 23 990 KČ Před instalací aktualizace se ujistěte, že máte dostatečně nabitou baterii (alespoň 50 %) nebo připojte telefon k nabíječce. Také je vhodné zálohovat důležitá data, i když při standardní aktualizaci by nemělo dojít k jejich ztrátě. Těšíte se na One UI 8.0? Jaká funkce vás nejvíce zaujala? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář Aktualizace One UI 8 Samsung Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.