Takhle budou vypadat nové vlajky: Samsung Galaxy S26 Ultra a S26 Pro na prvních renderech! Hlavní stránka Zprávičky Samsung chystá zásadní změnu v řadě Galaxy S26 - místo klasického modelu přijde verze Pro Galaxy S26 Ultra dostane zaoblené hrany a rychlejší 60W nabíjení, všechny modely pak magnetické Qi2 Nový Galaxy S26 Edge s tloušťkou 5,5 mm připomíná chystaný iPhone 17 Air Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 7.9.2025 12:00 3 komentáře 3 Samsung se chystá na radikální přestavbu své vlajkové řady. Zatímco konkurence ladí detaily, Korejci plánují převrátit celou hierarchii naruby. Podle exkluzivních renderů, které se objevily na webu SmartPrix, zmizí základní Galaxy S26 a nahradí ho model Pro. Plus verze je definitivně mrtvá a místo ní nastupuje ultratenký Edge. A to zdaleka není všechno. Galaxy S26 Pro: když základní model povýší Galaxy S26 Ultra konečně zakulatí hrany Galaxy S26 Edge: když Samsung kopíruje Apple Co to znamená pro zákazníky? Galaxy S26 Pro: když základní model povýší Představte si, že byste šli koupit základní Galaxy S a prodavač by vám řekl, že teď je to vlastně Pro. Přesně to Samsung chystá. Galaxy S26 Pro má nahradit klasickou verzi, což dává smysl. Design se výrazně mění. Místo zapuštěných čoček, které trčely z jinak plochých zad, dostane S26 Pro vyvýšený kamerový modul podobný Z Foldu 7. Kolem objektivů se objeví kovové kroužky a blesk se přesune na pravou stranu modulu. Telefon bude tenký pouhých 6,7 milimetru a 6,27palcový displej získá ještě tenčí rámečky než současná generace. KOUPIT GALAXY S25 EDGE ZA 23 990 KČ Pod kapotou najdeme buď Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy vyrobený 3nm procesem, nebo Samsungu vlastní Exynos 2600 s 2nm architekturou. K tomu až 12 GB RAM a až 512GB úložiště. Fotoaparát kombinuje 50Mpx hlavní snímač, 12Mpx ultraširoký objektiv a 10Mpx teleobjektiv. Baterie s kapacitou 4 300 mAh zvládne 45W drátové nabíjení a poprvé také magnetické bezdrátové nabíjení Qi2. Galaxy S26 Ultra konečně zakulatí hrany Vypadá to, že Galaxy S26 Ultra udělá další krok směrem k oblým hranám. Ne že by z něj byla bublina jako ze základního modelu, ale rozdíl oproti S25 Ultra má být znatelný. Rozměry 163,4 × 77,9 × 7,8 mm naznačují mírný nárůst, ale 6,9palcový AMOLED displej to vynahradí. Samsung nasadí novou technologii Color-on-Emitter (CoE) pro lepší kontrast a třetí generaci antireflexního skla. Výkon obstará výhradně Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy – žádný Exynos pro Ultru nebude. Paměťová výbava sahá až k 16 GB RAM a 1TB úložišti. Fotoaparát dostane upgrade: 200Mpx hlavní snímač se světelnější clonou, 50Mpx periskopický teleobjektiv (také světelnější), 50Mpx ultraširoký objektiv a vylepšený 12Mpx klasický teleobjektiv. Největší změna? Nabíjení. Po letech stagnace Samsung konečně zrychlí – 60W drátové nabíjení je sice pořád pomalé proti čínské konkurenci, ale oproti současným 45 W je to posun. Baterie zůstává na 5 000 mAh a přibude magnetické Qi2. Galaxy S26 Edge: když Samsung kopíruje Apple Tady to začíná být zajímavé. Galaxy S26 Edge má tloušťku pouhých 5,5 milimetru v nejtenčím místě, což z něj dělá přímého konkurenta chystaného iPhone 17 Air. Jenže Samsung udělal něco, co nikdo nečekal – zkopíroval design od Applu ještě předtím, než ho Apple stihl vydat. Extrémně tenký, ale s masivním hrbem. Takhle vypadá Samsung Galaxy S26 Edge Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Zadní strana dostane masivní horizontální lištu přes celou šířku telefonu, která vyčnívá ze zad a zvyšuje tloušťku na 10,8 mm. V liště jsou dva fotoaparáty (200Mpx hlavní a 12Mpx ultraširoký) plus LED blesk. Displej má úhlopříčku 6,7 palce s QHD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Výkon dodá Snapdragon 8 Elite 2, paměť nabídne až 12 GB RAM a 512GB úložiště. Baterie s kapacitou 4 300 mAh podporuje magnetické nabíjení Qi2, ale o rychlosti drátového nabíjení zatím nic nevíme. Co to znamená pro zákazníky? Samsung dělá největší změnu ve své vlajkové řadě za posledních pět let. Konec Plus modelu dává smysl – prodával se špatně. Edge cílí na ty, kdo chtějí tenký telefon a jsou ochotni obětovat výdrž baterie. KOUPIT GALAXY S25 EDGE ZA 23 990 KČ Magnetické nabíjení Qi2 napříč celou řadou konečně přinese do Androidu ekosystém příslušenství, který iPhone (a nově také Pixely 10) užívá roky. Powerbanky, držáky do auta, stojánky – všechno bude fungovat magneticky bez ošklivých kroužků nalepených na zadní straně. Jak se vám pozdává první pohled na nové Samsungy? Zdroj: smartprix 