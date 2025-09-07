Extrémně tenký, ale s masivním hrbem. Takhle vypadá Samsung Galaxy S26 Edge Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy S26 Edge se poprvé ukazuje na uniklých CAD renderech s kontroverzním designem Telefon bude s tloušťkou 5,5 mm ještě tenčí než S25 Edge, ale fotomodul jej zvedne na 10,8 mm Jako první Samsung dostane vestavěné magnety pro plnohodnotnou podporu bezdrátového nabíjení Qi2 Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 7.9.2025 08:00 2 komentáře 2 Samsung se chystá představit možná nejkontroverznější design v historii řady Galaxy S. Díky partnerství serveru AndroidHeadlines s leakerem OnLeaks se na internet dostaly první CAD rendery připravovaného Galaxy S26 Edge, který má nahradit nepříliš úspěšný model S25+ a zároveň navázat na letošní Edge. Výsledek? Extrémně tenký telefon s bizarně mohutným fotomodulem, který zabírá téměř celou šířku zad a nápadně připomíná chystané iPhony 17 Pro. Když se snažíte být tenčí za každou cenu Nový Galaxy S26 Edge bude měřit 158,4 × 75,7 × 5,5 mm, což z něj dělá o 0,3 mm tenčí zařízení než současný S25 Edge. Jenže tady končí dobrá zpráva. Masivní fotomodul totiž přidává dalších 5,3 mm, takže v nejsilnějším místě má telefon nelichotivých 10,8 mm. To je jako kdybyste na záda ultratenkého telefonu nalepili půlku jiného telefonu. Proč Samsung zvolil tak neobvyklé řešení? Odpověď je prostá – fyzika se obejít nedá. Když chcete kvalitní fotoaparáty s optickou stabilizací a zároveň extrémně tenké tělo, musíte senzory a optiku někam schovat. A protože dovnitř se nevejdou, vystupují ven. Konec éry Plus modelů Samsung se rozhodl pro radikální změnu ve strategii pojmenování. Řada Galaxy S26 bude obsahovat pouze tři modely: S26 Pro (nahradí základní model), S26 Edge (místo S25+) a S26 Ultra. Plus verze, která byla historicky nejslabším článkem v prodeji, definitivně končí. Konec éry Plus modelů Samsung se rozhodl pro radikální změnu ve strategii pojmenování. Řada Galaxy S26 bude obsahovat pouze tři modely: S26 Pro (nahradí základní model), S26 Edge (místo S25+) a S26 Ultra. Plus verze, která byla historicky nejslabším článkem v prodeji, definitivně končí. Edge model si zachová 6,7palcový AMOLED displej s 120Hz obnovovací frekvencí, stejně jako jeho předchůdci. Rámečky kolem displeje budou minimální a symetrické, přední kamera zůstane v centru horní části obrazovky. Design je vlastně velmi podobný současným vlajkovým lodím – ploché hrany, mírně zaoblené rohy a prémiové materiály. Samsung konečně přidává magnety pro Qi2 Jedna z nejzajímavějších novinek se skrývá uvnitř telefonu. Galaxy S26 Edge bude prvním Samsungem s vestavěnými magnety pro plnohodnotnou podporu bezdrátového nabíjení Qi2. Zatímco řada S25 je pouze „Qi2 Ready", nová generace nabídne stejnou funkcionalitu jako iPhony či nové Pixely. Ovšem mohutný fotomodul může způsobit problémy s magnetickým příslušenstvím. Kruh magnetů je umístěn standardně uprostřed zad, ale vystouplý modul může bránit správnému dosednutí některých doplňků. Výrobci příslušenství budou muset své produkty přizpůsobit neobvyklému tvaru telefonu. Větší baterie v tenčím těle? Zázrak se nekoná Samsung údajně zvětší kapacitu baterie z 3 900 mAh u S25 Edge na 4 200 mAh u modelu S26 Edge. Jak je možné nacpat větší baterii do tenčího těla? Odpověď může být v použití křemík-uhlíkové baterie s vyšší hustotou energie, ale 300mAh nárůst není tak dramatický, jak bychom od této technologie očekávali. Telefon by měl pohánět Snapdragon 8 Elite 2 (nebo jak se bude jmenovat), alespoň v americké verzi. V Evropě tradičně hrozí Exynos 2600, což by mohla být dobrá i špatná zpráva – záleží, jak si Samsung poradí s vývojem vlastního čipsetu. Paměť RAM by měla být 12 nebo 16 GB, což je na dnešní poměry standard. Dva fotoaparáty v obřím modulu Přes masivní velikost fotomodulu v něm najdeme pouze dva senzory. Hlavní fotoaparát zatím neznáme, ale ultraširoký by měl dostat upgrade z 12 na 50 megapixelů, pravděpodobně stejný 1/2,5″ senzor jako používá Galaxy S25 Ultra. Třetí teleobjektiv nepřibude, což je vzhledem k velikosti modulu trochu zklamání. Dva fotoaparáty v obřím modulu Přes masivní velikost fotomodulu v něm najdeme pouze dva senzory. Hlavní fotoaparát zatím neznáme, ale ultraširoký by měl dostat upgrade z 12 na 50 megapixelů, pravděpodobně stejný 1/2,5″ senzor jako používá Galaxy S25 Ultra. Třetí teleobjektiv nepřibude, což je vzhledem k velikosti modulu trochu zklamání. Samsung Galaxy S26 Edge by měl být představen v lednu příštího roku, pokud výrobce dodrží svůj tradiční harmonogram. Zbývá doufat, že do té doby Samsung vysvětlí, proč zvolil tak neobvyklý design. Možná jde o technologickou nutnost, možná o snahu odlišit se od konkurence… Jak se těšíte na Galaxy S26 Edge? Zdroj: AndroidHeadlines O autorovi Jakub Kárník Sdílejte: 2 komentáře rendery Samsung Samsung Galaxy S26 Edge únik informací 