Co přinese One UI 7? Velký únik odhalil seznam zajímavých novinek

Vydání nadstavby One UI 7 se dle nejnovějších informací zpozdí

Uznávaný leaker mezitím zveřejnil rozsáhlý seznam očekávaných změn

Těšit se můžeme na nové animace, ikonky, widgety nebo nové rozhraní Fotoaparátu

Předpokládalo se, že Samsung co nevidět uvede beta verzi vysoce očekávaného uživatelského rozhraní One UI 7, avšak zprávy z posledních dní spíše nasvědčují zpoždění. V novém příspěvku to potvrdil i uznávaný insider Ice universe, jenž kromě toho zveřejnil poměrně rozsáhlý seznam změn, s nimiž se v rámci velké aktualizace nadstavby zatím počítá. Zdá se, že se opravdu máme na co těšit.

Nedávná doba byla, co se úniků souvisejících s One UI 7 týče, poměrně divoká. Na internetu se kromě nových ikonek aplikací šířily i zvěsti zmiňující kopii Dynamic Islandu od Applu, čemuž se mnohým nechtělo věřit. Ač bych se také spíše přiklonil na stranu toho, že se jihokorejské verze dynamického ostrůvku nedočkáme, bude mít nové prostředí telefonů Samsung Galaxy hromadu jiných lákadel, na která jsem osobně opravdu zvědavý.

Podle leakera Ice universe se můžeme těšit třeba na novou ovládací oblast ve spodní části zamykací obrazovky nebo přepracované rozhraní pro úpravu pozadí. Změní se i prostředí aplikace Fotoaparát či ikonka baterie ve stavovém řádku. Uniknout by nám také rozhodně nemělo velké množství widgetů různých velikostí (některé z nich se poodhalily s předstihem). One UI 7 rovněž přinese nové animace notifikací či odemykání telefonu.

Apart from this, all the leaked videos about One UI 7 are fake. pic.twitter.com/LU5sSNaQrt — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) July 30, 2024

Kompletní seznam očekávaných změn:

Změna ikonek systémových aplikací

Nové rozhraní pro změnu pozadí

Nová ovládací oblast ve spodní části zamykací obrazovky

Úprava zkratek v levém a pravém dolním rohu zamykací obrazovky

Vysouvací panel zástupců a oznámení může být nezávislý/spojený

Pilulka v levém horním rohu obrazovky může ovládat více aplikací

Přidána animace přerušení, optimalizovaná křivka animace otevírání a zavírání aplikací

Nová ikona baterie a animační lišta nabíjení

Nové rozhraní fotoaparátu

Podpora 5G SMS zpráv

Nové vyskakovací okno oznámení a animace zavírání

Přidána animace odemknutí

Nová animace dotyku tlačítka a návratu na stránku

Přidáno velké množství widgetů na plochu různých velikostí

Přidány další widgety zamykací obrazovky

Přidány velké složky

Další novinky mají přijít v doplňujících verzích.

Zdroje: Weibo, GSMArena