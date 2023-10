Rozhraní One UI 6 bylo včera oficiálně představeno na konferenci SDC23

Samsung hovořil o umělé inteligenci i novém písmu One UI Sans

Pro tvůrce videí si připravil také nový editor videa Samsung Studio

Konference SDC23 (Samsung Developer Conference 2023) nabídla několik novinek, které ocení především vývojáři, mimo to se zde ale také oficiálně představil systém One UI 6, který je už nějakou dobu dostupný jako beta na několika telefonech. Samsung dal studiům a vývojářům nahlédnout pod pokličku a zároveň představil klíčové vlastnosti nové nadstavby.

Samsung přepracoval panel Quick, tedy ovládací centrum, zároveň se pochlubil také novým písmem, které pojmenoval One UI Sans a došlo také k přepracování rozhraní u několika systémových aplikací. Jihokorejská firma se mnohem více zaměří na umělou inteligenci, stejně jako to dělá například Google. Důkazem je několik vychytávek v aplikaci Galerie, která nyní bude analyzovat skrz AI fotografie tak, aby je bylo možné skrz nástroje jako Photo Remaster či Obejct Eraser vylepšit. Aplikace by vám navíc tato vylepšení měla sama nabídnout.

Tvůrci obsahu na sociální sítě jako je TikTok či Instagram pak možná ocení nový editor videa Samsung Studio, v němž bude možné přidávat text, samolepky, hudbu a další věci do vašich výtvorů. Obecně se dá říci, že výrobce do videoobsahu a jeho tvorby začal dost šlapat. Vždyť upsal vůbec jednoho z nejslavnějších YouTuberů (MrBeast), aby propagoval ve svých videích tvorbu na telefony Samsung.

Mimo to firma otevře přístup k senzoru BioActive, který se nachází na hodinkách Galaxy Watch i vývojářům třetích stran skrz Samsung Privileged Health SDK. Pochopitelně to nejsou všechny novinky, které nový jihokorejský systém nabídne. Celé video si můžete pustit na oficiálním YouTube kanálu.

