Samsung brzy ukončí svou aplikaci pro zasílání SMS. Náhradu zvolil rozumně

Po letech spekulací a postupného ústupu do pozadí přichází definitivní konec. Samsung na svém americkém webu zveřejnil oznámení o ukončení podpory vlastní aplikace Zprávy, kterou po léta dodával jako výchozí na svých telefonech Galaxy. Od letošního července již nebude možné prostřednictvím Samsung Messages odesílat zprávy s výjimkou čísel tísňových služeb nebo kontaktů pro případ nouze, které jste si v zařízení nastavili. Náhradou se stanou Zprávy Google Co to znamená v praxi? Koho se změna netýká Náhradou se stanou Zprávy Google Samsung uživatele v aplikaci upozorní na blížící se konec a provede je přechodem na Zprávy Google. U zařízení s Androidem 14 a novějším se ikona aplikace od americké společnosti automaticky přesune do doku na domovské obrazovce. „Přesné datum ukončení služby najdete v aplikaci Samsung Messages," dodává výrobce na svém webu. Oznámení o ukončení podpory Samsung Messages (převzato z webu výrobce, strojově přeloženo z angličtiny) Krok nepřekvapuje. Už v červenci 2024 se Zprávy Google staly nativní aplikací pro zasílání SMS/MMS a RCS zpráv na tehdy čerstvě vydaných skládacích telefonech Galaxy Z Flip6 a Galaxy Z Fold6, s tím že aplikace Samsung Messages nebyla vůbec předinstalovaná. Co to znamená v praxi? Po ukončení podpory nebude možné odesílat zprávy přes Samsung Messages kromě nouzových kontaktů. Aplikace zmizí z Galaxy Store a přestane být dostupná ke stažení. Majitelé starších hodinek s Tizen OS (před Galaxy Watch4) ztratí možnost zobrazit historii konverzací, i když samotné odesílání a čtení zpráv zůstane funkční. U zařízení vydaných před rokem 2022 může přechod dočasně narušit probíhající RCS konverzace. Ty se obnoví, jakmile obě strany přejdou na Google Messages. Klasické SMS a MMS zůstanou funkční bez přerušení. Koho se změna netýká Samsung upřesňuje, že zařízení s Androidem 11 nebo starším ukončení podpory neovlivní. Důvodem jsou pravděpodobně problémy s kompatibilitou. Pokud tedy máte starší telefon Galaxy, Samsung Messages vám zůstane. Používáte Samsung Messages, nebo už jste přešli na Google Messages? Zdroje: Samsung, 9to5Google, Android Authority