Jak upozornil na sociální síti X, uživatel Max Wainbach, Samsung do nových telefonů Galazy Z Flip6 (SM-F741BZSGEUE) a Galaxy Z Fold6 (SM-F956BZSBEUE) nepředinstaloval svoji aplikaci pro zasílání SMS a MMS. K dispozici je pouze aplikace od Google s aktivním RCS ve výchozím nastavení.

Samsung už nějakou dobu umožňoval uživatelům výběr mezi aplikací SMS od Samsungu a od Google. Dokud nevyšly chytré hodinky Galaxy Watch4, které jako první běžely na operačním systému Wear OS, byla volba aplikace podřízena právě tomu, že Tizen aplikaci Zprávy od Google nepodporoval. Nyní ale funguje s hodinkami aplikace od Googlu, takže postrádá smysl udržovat dvě aplikace, které dělají to samé.

Samsung Messages is no longer pre-loaded! Google Messages (with RCS enabled by default) only pic.twitter.com/GoMqyM2p4Z

— Max Weinbach (@MaxWinebach) July 20, 2024