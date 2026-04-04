Samsung Galaxy S26 FE se objevil v Geekbench. Co únik prozradil o výbavě?

Samsung Galaxy S26 FE se objevil v databázi Geekbench s čipsetem Exynos 2500 Prototyp běží na Androidu 17 s nadstavbou One UI 9 a disponuje 8 GB RAM Ve srovnání s Galaxy Z Flip 7 vykazuje telefon vyšší výkon díky lepšímu chlazení

Adam Kurfürst Publikováno: 4.4.2026 22:00

Nástupce loňského Galaxy S25 FE se začíná rýsovat. V databázi benchmarku Geekbench se objevil dosud neoznámený Samsung telefon s označením SM-S741U, které podle všeho odpovídá chystanému Galaxy S26 FE. Únik prozrazuje klíčové informace o procesoru i očekávaném výkonu. Procesor dostane vítaný upgrade Počkáme si ještě několik měsíců Procesor dostane vítaný upgrade Testovaný prototyp pohání čipset Exynos 2500, tedy stejný procesor, jaký Samsung použil v Galaxy Z Flip7. Oproti předchůdci Galaxy S25 FE s 4nm čipem Exynos 2400 jde o generační skok na 3nm výrobní proces. V Geekbench 6 dosáhl prototyp 2 426 bodů v single-core testu a 8 004 bodů v multi-core testu. Zajímavé je, že i přes shodný čipset s Galaxy Z Flip 7 vykazuje S26 FE přibližně o 15 % vyšší jednojádrový výkon a o 8 % lepší vícejádrový výkon. Rozdíl pravděpodobně způsobuje lepší odvod tepla díky většímu tělu telefonu. Počkáme si ještě několik měsíců Prototyp běží na Androidu 17 s nadstavbou One UI 9 a disponuje 8 GB operační paměti. Přítomnost dosud nevydaného Androidu 17 naznačuje, že do uvedení Galaxy S26 FE ještě nějaký čas zbývá. Předchůdce Galaxy S25 FE Samsung představil v září loňského roku, takže podobný termín lze očekávat i letos. Podle dřívějších spekulací by měl Galaxy S26 FE nabídnout 6,7″ OLED displej se 120Hz frekvencí, 50Mpx hlavní fotoaparát s optickou stabilizací a 4 900mAh baterii s podporou 45W nabíjení. Láká vás Galaxy S26 FE s Exynosem 2500? Zdroje: GSMArena, SamMobile O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi