Samsung Galaxy S26 FE se objevil v Geekbench. Co únik prozradil o výbavě?

Adam Kurfürst
4.4.2026 22:00
Nástupce loňského Galaxy S25 FE se začíná rýsovat. V databázi benchmarku Geekbench se objevil dosud neoznámený Samsung telefon s označením SM-S741U, které podle všeho odpovídá chystanému Galaxy S26 FE. Únik prozrazuje klíčové informace o procesoru i očekávaném výkonu.

Procesor dostane vítaný upgrade

Testovaný prototyp pohání čipset Exynos 2500, tedy stejný procesor, jaký Samsung použil v Galaxy Z Flip7. Oproti předchůdci Galaxy S25 FE s 4nm čipem Exynos 2400 jde o generační skok na 3nm výrobní proces.

V Geekbench 6 dosáhl prototyp 2 426 bodů v single-core testu a 8 004 bodů v multi-core testu. Zajímavé je, že i přes shodný čipset s Galaxy Z Flip 7 vykazuje S26 FE přibližně o 15 % vyšší jednojádrový výkon a o 8 % lepší vícejádrový výkon. Rozdíl pravděpodobně způsobuje lepší odvod tepla díky většímu tělu telefonu.

Počkáme si ještě několik měsíců

Prototyp běží na Androidu 17 s nadstavbou One UI 9 a disponuje 8 GB operační paměti. Přítomnost dosud nevydaného Androidu 17 naznačuje, že do uvedení Galaxy S26 FE ještě nějaký čas zbývá. Předchůdce Galaxy S25 FE Samsung představil v září loňského roku, takže podobný termín lze očekávat i letos.

Podle dřívějších spekulací by měl Galaxy S26 FE nabídnout 6,7″ OLED displej se 120Hz frekvencí, 50Mpx hlavní fotoaparát s optickou stabilizací a 4 900mAh baterii s podporou 45W nabíjení.

Láká vás Galaxy S26 FE s Exynosem 2500?

Zdroje: GSMArena, SamMobile

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

