Samsungu unikly kompletní specifikace skládaček Galaxy Z Fold8. Týden před premiérou víme prakticky všechno Hlavní stránka Zprávičky Kompletní specifikace obou letošních velkých skládaček Samsungu zveřejnil německý server WinFuture Základní Galaxy Z Fold8 podle úniku přijde o teleobjektiv V přepočtu zhruba 48 tisíc korun (1 999 eur) má stát jeho nejlevnější verze Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.7.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Samsung má Galaxy Unpacked naplánovaný na 22. července, jenže vlastní překvapení si ani letos ohlídat nedokázal. Týden před akcí prosákly na veřejnost kompletní parametry obou velkých skládaček. Na veřejnost se také dostala řada marketingových snímků. Čím se Galaxy Z Fold8 liší od modelu Ultra? Velké skládačky se letos rozdělí na dvě a zamotané je hned jméno. Přímým pokračovatelem loňského Foldu7 je až Galaxy Z Fold8 Ultra, zatímco základní Fold8 má být zcela novým, širším kusem. Rozebírali jsme to už na začátku června, když výrobce překvapivě zamíchal názvy celé řady. Parametry zveřejnil uznávaný leaker Roland Quandt na serveru WinFuture. Rozdíly mezi oběma modely shrnuje následující tabulka. Galaxy Z Fold8Galaxy Z Fold8 UltraVnitřní displej7,6 palce, 2448 × 1848, 120 Hz8 palců, 2504 × 2256, 120 HzVnější displej5,5 palce, 1972 × 1248, 120 Hz6,5 palce, 2520 × 1080, 120 HzČipSnapdragon 8 Elite Gen 5 for GalaxySnapdragon 8 Elite Gen 5 for GalaxyPaměť12 GB + 256/512 GB, 16 GB + 1 TB12 GB + 256/512 GB, 16 GB + 1 TBHlavní fotoaparát50 Mpx, f/1,8, OIS200 Mpx, f/1,7, OISUltraširokoúhlý50 Mpx, f/1,950 Mpx, f/1,9Teleobjektivchybí10 Mpx, 3× zoom, f/2,4Selfie kamery10 Mpx, f/2,2 (obě)10 Mpx, f/2,2 (obě)Baterie4 800 mAh5 000 mAhNabíjení45 W + bezdrátové45 W + bezdrátovéTloušťka (rozložený)4,5 mm4,1 mmHmotnost201 g218 gOdolnostIP48IP48Cena od1 999 eur (zhruba 48 tisíc Kč)2 199 eur (zhruba 53 tisíc Kč) Základní Fold8 nedostane teleobjektiv Nejcitelnější ústupek čeká fotoaparát. Základní model bude podle úniku fotit jen ze dvou objektivů, a to hlavního padesátimegapixelového s optickou stabilizací a stejně ostrého ultraširokoúhlého. Teleobjektiv s trojnásobným přiblížením, který loňský Fold7 nabízel, na něm nenajdete. Ubere i hlavní snímač. Zatímco Fold7 fotil z dvousetmegapixelového čipu, jeho levnější letošní sourozenec spadne na 50 Mpx. Model Ultra si naopak 200Mpx hlavní fotoaparát i trojnásobný zoom ponechá a ultraširokoúhlá kamera u něj má povyrůst z 12 na 50 Mpx. Zbytek výbavy si obě skládačky rozdělí rovným dílem. Postará se o ně Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy taktovaný až na 4,47 GHz, doplní ho 12 GB paměti LPDDR5X (u terabajtové verze 16 GB) a nabíjení má zvládnout 45 W po drátě i bezdrátově. Obě zařízení mají mít podle úniku certifikaci na 1 200 nabíjecích cyklů a odolnost IP48, tedy krytí proti prachu i vodě. Zajímavě vychází porovnání rozměrů. Ultra bude po rozložení tenčí (4,1 mm) než základní Fold8 (4,5 mm), zaplatí to ale hmotností: 218 gramů proti 201. Údaje jsou bez výstupku fotoaparátu. Podle evropské databáze EPREL, kam výrobci hlásí spotřebu, vydrží Fold8 na jedno nabití zhruba 49 hodin a Ultra o dvě hodiny déle. Kolik budou skládačky stát? Základní Galaxy Z Fold8 má startovat na 1 999 eurech, v přepočtu tedy zhruba na 48 tisících korunách. Za model Ultra si Samsung podle úniku řekne od 2 199 eur, což odpovídá asi 53 tisícům korun. Barevně dostane základ kombinaci Graphite, Cream, Lavender a Pistachio, Ultra pak Graphite, Cream, Violet Shadow a Green Shadow. Že letošní generace zdraží, jsme psali už na začátku měsíce. Ultra je oproti loňskému Foldu7 dražší o sto eur a u kapacitnějších verzí rozdíl narůstá až na 280 eur. Za zvyšováním cen stojí podle dosavadních úniků rostoucí ceny pamětí a úložišť, na které si stěžuje většina výrobců. Samsung Galaxy Z Fold8 zdraží, uniklé evropské ceny to potvrzují. Připlatíte si i za hodinky Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Uvedené částky jsou přepočty z eur aktuálním kurzem. Oficiální české ceny zatím neznáme a výrobce je zveřejní nejdřív během samotné akce 22. července. Dáte přednost levnějšímu Foldu8, nebo si připlatíte za Ultru s teleobjektivem? Zdroje: WinFuture, GSMArena, 9to5Google, Android Headlines Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Samsung Samsung Galaxy Samsung Galaxy Z Fold Skládací telefony specifikace únik Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! 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