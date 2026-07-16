Samsungu unikly kompletní specifikace skládaček Galaxy Z Fold8. Týden před premiérou víme prakticky všechno

  • Kompletní specifikace obou letošních velkých skládaček Samsungu zveřejnil německý server WinFuture
  • Základní Galaxy Z Fold8 podle úniku přijde o teleobjektiv
  • V přepočtu zhruba 48 tisíc korun (1 999 eur) má stát jeho nejlevnější verze

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
16.7.2026 18:00
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samsung galaxy z fold8 fold8 ultra v ruce
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Samsung má Galaxy Unpacked naplánovaný na 22. července, jenže vlastní překvapení si ani letos ohlídat nedokázal. Týden před akcí prosákly na veřejnost kompletní parametry obou velkých skládaček. Na veřejnost se také dostala řada marketingových snímků.

Čím se Galaxy Z Fold8 liší od modelu Ultra?

Velké skládačky se letos rozdělí na dvě a zamotané je hned jméno. Přímým pokračovatelem loňského Foldu7 je až Galaxy Z Fold8 Ultra, zatímco základní Fold8 má být zcela novým, širším kusem. Rozebírali jsme to už na začátku června, když výrobce překvapivě zamíchal názvy celé řady.

Parametry zveřejnil uznávaný leaker Roland Quandt na serveru WinFuture. Rozdíly mezi oběma modely shrnuje následující tabulka.

Galaxy Z Fold8Galaxy Z Fold8 Ultra
Vnitřní displej7,6 palce, 2448 × 1848, 120 Hz8 palců, 2504 × 2256, 120 Hz
Vnější displej5,5 palce, 1972 × 1248, 120 Hz6,5 palce, 2520 × 1080, 120 Hz
ČipSnapdragon 8 Elite Gen 5 for GalaxySnapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
Paměť12 GB + 256/512 GB, 16 GB + 1 TB12 GB + 256/512 GB, 16 GB + 1 TB
Hlavní fotoaparát50 Mpx, f/1,8, OIS200 Mpx, f/1,7, OIS
Ultraširokoúhlý50 Mpx, f/1,950 Mpx, f/1,9
Teleobjektivchybí10 Mpx, 3× zoom, f/2,4
Selfie kamery10 Mpx, f/2,2 (obě)10 Mpx, f/2,2 (obě)
Baterie4 800 mAh5 000 mAh
Nabíjení45 W + bezdrátové45 W + bezdrátové
Tloušťka (rozložený)4,5 mm4,1 mm
Hmotnost201 g218 g
OdolnostIP48IP48
Cena od1 999 eur (zhruba 48 tisíc Kč)2 199 eur (zhruba 53 tisíc Kč)

Základní Fold8 nedostane teleobjektiv

Nejcitelnější ústupek čeká fotoaparát. Základní model bude podle úniku fotit jen ze dvou objektivů, a to hlavního padesátimegapixelového s optickou stabilizací a stejně ostrého ultraširokoúhlého. Teleobjektiv s trojnásobným přiblížením, který loňský Fold7 nabízel, na něm nenajdete.

Ubere i hlavní snímač. Zatímco Fold7 fotil z dvousetmegapixelového čipu, jeho levnější letošní sourozenec spadne na 50 Mpx. Model Ultra si naopak 200Mpx hlavní fotoaparát i trojnásobný zoom ponechá a ultraširokoúhlá kamera u něj má povyrůst z 12 na 50 Mpx.

samsung galaxy z fold8 a z fold8 ultra unikly snimek

Zbytek výbavy si obě skládačky rozdělí rovným dílem. Postará se o ně Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy taktovaný až na 4,47 GHz, doplní ho 12 GB paměti LPDDR5X (u terabajtové verze 16 GB) a nabíjení má zvládnout 45 W po drátě i bezdrátově. Obě zařízení mají mít podle úniku certifikaci na 1 200 nabíjecích cyklů a odolnost IP48, tedy krytí proti prachu i vodě.

Zajímavě vychází porovnání rozměrů. Ultra bude po rozložení tenčí (4,1 mm) než základní Fold8 (4,5 mm), zaplatí to ale hmotností: 218 gramů proti 201. Údaje jsou bez výstupku fotoaparátu. Podle evropské databáze EPREL, kam výrobci hlásí spotřebu, vydrží Fold8 na jedno nabití zhruba 49 hodin a Ultra o dvě hodiny déle.

Kolik budou skládačky stát?

Základní Galaxy Z Fold8 má startovat na 1 999 eurech, v přepočtu tedy zhruba na 48 tisících korunách. Za model Ultra si Samsung podle úniku řekne od 2 199 eur, což odpovídá asi 53 tisícům korun. Barevně dostane základ kombinaci Graphite, Cream, Lavender a Pistachio, Ultra pak Graphite, Cream, Violet Shadow a Green Shadow.

Že letošní generace zdraží, jsme psali už na začátku měsíce. Ultra je oproti loňskému Foldu7 dražší o sto eur a u kapacitnějších verzí rozdíl narůstá až na 280 eur. Za zvyšováním cen stojí podle dosavadních úniků rostoucí ceny pamětí a úložišť, na které si stěžuje většina výrobců.

samsung galaxy z fold8 cad render jpg
Samsung Galaxy Z Fold8 zdraží, uniklé evropské ceny to potvrzují. Připlatíte si i za hodinky Adam Kurfürst Zprávičky

Uvedené částky jsou přepočty z eur aktuálním kurzem. Oficiální české ceny zatím neznáme a výrobce je zveřejní nejdřív během samotné akce 22. července.

Dáte přednost levnějšímu Foldu8, nebo si připlatíte za Ultru s teleobjektivem?

Zdroje: WinFuture, GSMArena, 9to5Google, Android Headlines

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O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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