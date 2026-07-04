Samsung Galaxy Z Fold8 zdraží, uniklé evropské ceny to potvrzují. Připlatíte si i za hodinky Hlavní stránka Zprávičky Uniklé evropské ceny prozrazují, že Samsung Galaxy Z Fold8 i zbytek nové generace skládaček letos zdraží Za nejdražší Galaxy Z Fold8 Ultra s terabajtem úložiště prý dáme v přepočtu zhruba 68 tisíc korun, tedy o pár tisíc víc než u loňské generace Zdražují i chytré hodinky Galaxy Watch 9 a Watch Ultra 2; oficiální premiéru čekáme 22. července Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 4.7.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Samsung má letní Galaxy Unpacked naplánovaný na 22. července a podle množství očekávaných produktů by na něm mělo být veselo. Jenže ještě než výrobce cokoliv oficiálně potvrdil, prosákly na veřejnost evropské ceny nových skládaček i chytrých hodinek – a nesou jednu nepříjemnou zprávu: skoro celá nabídka letos podraží. Kompletní evropský ceník zveřejnil německý server WinFuture, jehož redaktor Roland Quandt patří mezi nejspolehlivější zdroje úniků cen. Podle jeho informací se zdražení nevyhne prakticky ničemu a nejvíc přitom porostou verze s větším úložištěm. Připlatíme si u velkých skládaček, u béčkového Flipu i u obou modelů chytrých hodinek. Galaxy Z Fold8 bude pořádně drahá záležitost Začněme tím nejdražším. Galaxy Z Fold8 Ultra je podle úniku přímým nástupcem loňského Foldu7 – tedy tou skládačkou, jakou už mnoho let znáte – a jeho cena se vyšplhá na 2 199 eur za základ s 256 GB, což je v přepočtu zhruba 53 tisíc korun. To je o sto eur víc než u předchůdce. S rostoucí kapacitou ale rozdíl narůstá: za verzi s 512 GB si připlatíte 180 eur navíc a terabajtový model přeskočí loňskou generaci rovnou o 280 eur. Uniklý evropský ceník skládaček vypadá následovně. Galaxy Z Fold8 Ultra: zhruba 53 tisíc korun (2 199 eur) za 256 GB, přes 58 tisíc korun (2 399 eur) za 512 GB a zhruba 68 tisíc korun (2 799 eur) za 1 TB Galaxy Z Fold8: od zhruba 48 tisíc korun (1 999 eur) za 256 GB až po necelých 63 tisíc korun (2 599 eur) za 1 TB Galaxy Z Flip8: zhruba 31 tisíc korun (1 299 eur) za 256 GB a kolem 36 tisíc korun (1 499 eur) za 512 GB Pozornější oko si všimne, že v nabídce jsou hned dvě velké skládačky. Vedle modelu Ultra se totiž objevuje i „obyčejný“ Galaxy Z Fold8, který má být zcela novým, širším telefonem – jeho vnější displej by měl podle úniků působit spíš jako u běžného mobilu. Že jde o odlišný kus, jsme rozebírali už dřív, když výrobce překvapivě zamíchal názvy celé řady. Z Fold 8 Ultra je vlastně skládačka, jakou znáte. Tu pořádně novou Samsung pojmenoval jinak Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky I Galaxy Z Flip8 zůstává v roli dostupnějšího „béčka“, cenově se ale posouvá stejným tempem jako jeho velký sourozenec – za základní verzi si připlatíte sto eur a za tu s větším úložištěm rovnou 180 eur. Připlatíte si i za chytré hodinky Galaxy Watch Zdražování se nevyhne ani zápěstí. Galaxy Watch 9 podraží napříč variantami zhruba o 30 eur, zatímco odolnější Galaxy Watch Ultra 2 si oproti předchůdci řekne o 50 eur navíc. Ultra 2 navíc podle úniku dorazí výhradně ve verzi s LTE, levnější variantu jen s Bluetooth u ní nečekejte. Uniklé ceny hodinek pak vypadají takto. Galaxy Watch 9 (40 mm): zhruba 9 900 korun (409 eur) s Bluetooth, kolem 11 100 korun (459 eur) s LTE Galaxy Watch 9 (44 mm): zhruba 10 600 korun (439 eur) s Bluetooth, okolo 11 800 korun (489 eur) s LTE Galaxy Watch Ultra 2: zhruba 18 tisíc korun (749 eur), a to pouze ve verzi s LTE Co za příplatek dostanete? Podle dosavadních úniků se obě generace hodinek dočkají výrazně větších baterií a nového čipu Snapdragon Wear Elite, který by měl zamávat s výdrží i plynulostí. Watch Ultra 2 pak má nabídnout přepracovanou, popsanou lunetu, kterou snad půjde i otáčet. O tom, že by se letošní Ultra mohla ukázat i v úspornější podobě, se dříve spekulovalo, Quandt ji však nezmiňuje. Letošní Samsung Galaxy Watch Ultra by mohly dorazit i v levnější variantě. O co přijde? Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Proč všechno zdražuje? Důvod je podle úniků prozaický. Za zdražením stojí rostoucí ceny komponent, hlavně pamětí a úložišť – a přesně proto rostou nejvíc ty nejkapacitnější verze, u kterých terabajt paměti stojí výrobce citelně víc než dřív. Samsung tak jen kopíruje trend, na který si v posledních měsících stěžuje většina výrobců. Uvedené částky jsou přepočty z eur, oficiální české ceny zatím neznáme – ty výrobce zveřejní nejdřív v průběhu samotné akce. Kolik byste za novou skládačku Samsungu ještě byli ochotní dát? Zdroje: WinFuture, SamMobile, Android Authority, NotebookCheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytré hodinky Galaxy Watch Samsung Samsung Galaxy Skládací telefony únik Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. 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