Letošní Samsung Galaxy Watch Ultra by mohly dorazit i v levnější variantě. O co přijde?

  • Samsung podle úniku chystá Galaxy Watch Ultra 2 i ve verzi pouze s Bluetooth a Wi-Fi, tedy bez mobilního připojení
  • Levnější model bez SIM se připravuje pro evropský trh, zatímco původní Watch Ultra šlo koupit výhradně s LTE
  • Hodinky by se měly představit v červenci po boku Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 a řady Watch 9

Adam Kurfürst
28.5.2026 10:00
Samsung by letos konečně mohl přinést plnohodnotného nástupce předloňských Galaxy Watch Ultra a podle čerstvých zpráv dorazí i v levnější variantě. Jak píše nizozemský web GalaxyClub, totiž připravuje Galaxy Watch Ultra 2 i ve verzi bez vlastní eSIM – tedy variantu jen s Bluetooth a Wi-Fi, která by pochopitelně byla o něco levnější. Vzhledem k tomu, že předchozí generace se prodávaly výhradně s mobilním připojením, by mohlo pro mnohé zájemce jít o vítanou změnu.

Konečně i verze bez nuceného připojení

U běžných Galaxy Watch i modelů Classic Samsung standardně nabízí variantu bez mobilní konektivity. U prémiové Ultry to ale dosud neplatilo – první generace i loňské vydání Galaxy Watch Ultra 2025 se daly pořídit pouze s LTE, žádný model jen s Bluetooth neexistoval. To se má u dvojky změnit. GalaxyClub zachytil ve firmwaru důkazy, že se pro Nizozemsko a podle všeho i zbytek Evropy chystá varianta jen s Bluetooth a Wi-Fi. Bez modemu logicky vyjde levněji.

Zdůrazněme, že zatím jde o únik z firmwaru, nikoliv oficiální potvrzení od Samsungu, takže informace berte s rezervou. Vzhledem k cenovému tlaku napříč celým trhem ale dává takový krok smysl – a spekuluje se, že by se levnější verze mohla nakonec objevit i mimo Evropu.

5G dostanou jen někteří

Kolem konektivity Watch Ultra 2 panuje delší dobu zmatek. Hodinky mají být údajně prvním Samsungem s podporou 5G, ovšem zdaleka ne pro každého. Ze značkovacích konvencí (Samsung používá v koncovce čísel „6″ pro 5G, „5″ pro LTE a „0″ pro Wi-Fi) vyplývá, že 5G varianta s označením SM-L716 zřejmě zamíří jen do USA a Jižní Koreje. Zbytek světa včetně Česka by dostal 4G/LTE model (SM-L715F) a nově právě i onu nejlevnější verzi bez SIM.

Velký chaos u Samsungu? Galaxy Z Fold8 vůbec nemá být tím telefonem, který očekáváte Adam Kurfürst Zprávičky

O vyšší konektivitu se má postarat nový čip Snapdragon Wear Elite, který hodinky podle úniků pohání. Pro srovnání: jediné chytré hodinky s 5G dnes nabízí Apple, konkrétně modely Watch Ultra 3 a Watch Series 11 z loňského podzimu. Premiéra Watch Ultra 2 se očekává v červenci, a to tradičně po boku skládacích telefonů.

Sáhli byste po levnější verzi bez SIM, nebo si připlatíte za mobilní připojení?

Zdroje: GalaxyClub, GSMArena, Android Authority

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
