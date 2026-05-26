Velký chaos u Samsungu? Galaxy Z Fold8 vůbec nemá být tím telefonem, který očekáváte

  • Podle SamMobile a leakera Ice Universe ponese nástupce Galaxy Z Fold7 označení Z Fold8 Ultra
  • Jméno Galaxy Z Fold8 naopak připadne širšímu modelu, dříve unikajícímu jako Z Fold8 Wide
  • Celá řada včetně Galaxy Z Flip8 by se měla představit na Unpacked 22. července

Adam Kurfürst
26.5.2026 16:00
Přijdou vám názvy některých chytrých telefonů málo matoucí? Samsung by podle dvou důvěryhodných zahraničních zdrojů mohl pořádně zamíchat se jmény letošních skládacích telefonů. V posledních týdnech hodně diskutovaný širší model Wide by mohl zaujmout pozici základního Z Foldu8, zatímco ten údajně ponese přídomek Ultra. Proč? Nikdo přesně neví, i když svou logiku by to mít mohlo.

Jména si vymění místa

Na možnou změnu upozornili web SamMobile a populární leaker Ice Universe. Podle nich přímý nástupce loňského Galaxy Z Fold7 nedorazí jako Galaxy Z Fold8, nýbrž jako Galaxy Z Fold8 Ultra. Jméno Galaxy Z Fold8 pak připadne širšímu telefonu, o němž se dosud spekulovalo pod označením Z Fold8 Wide.

Tahle rošáda zní na první dobrou matoucí, ale jistá logika se v ní hledat dá. Širší model totiž má být po výbavě tím skromnějším z dvojice, takže by mu vlajkové „osmičkové“ jméno bez přívlastku sedělo víc než označení Ultra.

Co o obou modelech víme

Širší Galaxy Z Fold8 má být nižší a širší než Ultra, čímž se přibližuje očekávanému skládacímu iPhonu. Za tenhle tvar ale zaplatí kompromisem: podle úniků přijde o jeden ze zadních fotoaparátů a zůstane mu jen dvojice snímačů, podobně jako tomu bylo u Galaxy S25 Edge. Hovoří se rovněž o baterii s kapacitou 4 800 mAh.

Naopak Galaxy Z Fold8 Ultra by si měl ponechat trojici zadních fotoaparátů a nabídnout 5000mAh baterii, 45W nabíjení a 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv. To jsou vítaná vylepšení oproti Foldu7, na opravdovou „ultra“ výbavu to ale podle všeho nebude stačit.

Zaslouží si Z Fold8 přídomek Ultra?

A právě tady může nastat problém. Samsung laťku pro Ultra modely nastavil vysoko u řady Galaxy S, kde k tomuto telefonu dodává pero S Pen, výkonný teleobjektiv s pětinásobným přiblížením nebo u letošního modelu dokonce 60W nabíjení a unikátní funkci Private Display. Skládací Fold8 Ultra ovšem nic z toho dle dostupných informací nabídnout nemá.

Zajímavé je i načasování. Apple totiž svůj první skládací telefon údajně chystá pod jménem iPhone Ultra, mělo by se ale jednat o telefon širšího formátu – konkuroval by tedy Galaxy Z Foldu8 Wide, respektive Galaxy Z Foldu8, pokud Samsung skutečně změní označení.

Ať už nakonec budou jména jakákoliv, jasno bychom měli mít brzy. Celá řada Galaxy Z Fold8 se totiž spolu s véčkem Galaxy Z Flip8 má představit na nadcházející konferenci Upacked 22. července.

Dává podle vás smysl lepit jméno Ultra na telefon bez pera S Pen a špičkového zoomu?

Zdroje: SamMobile, Ice Universe (Weibo), 9to5Google

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

