Samsung se inspiruje u Applu: Galaxy S27 Pro bude přímo konkurovat oblíbenému iPhonu

Úniky kolem Samsungu Galaxy S27 se rozjíždějí, ačkoli do premiéry zbývá nejspíš ještě devět měsíců. Poslední dávka informací se točí kolem fotoaparátů, ale zajímavější je celkový obrázek, který se z dílčích úniků skládá. Samsung totiž zřejmě opisuje od Applu — chystá si vlastní „mini Ultra" v podobě nového modelu Galaxy S27 Pro. Tedy menší tělo s prakticky stejnou prémiovou výbavou jako největší vlajka, jen bez pera S Pen. Stejné foťáky, jiný zoom Víc megapixelů, míň objektivů Stejné foťáky, jiný zoom Donedávna to vypadalo jednoduše: S27 Pro měl být zmenšený Ultra bez stylusu a hotovo. Nový únik od Ice Universe ovšem tuhle představu trochu nabourává. Podle něj oba telefony skutečně budou sdílet úplně nový hlavní snímač s rozlišením 200 Mpx (zřejmě ISOCELL HP6) i nový širokoúhlý objektiv, ale teleobjektiv se má lišit. V čem přesně, zdroj neprozradil. Logika napovídá, že rozdíl půjde na vrub velikosti. S27 Pro má mít menší tělo — spekuluje se o 6,5″ displeji proti 6,9″ u Ultry — a do užšího těla se těžko vejde stejně rozměrný přibližovací modul. Ultra si má podržet 5× periskopický zoom s desetinásobným ořezem přímo ze snímače, zatímco Pro by mohl dostat skromnější tří až čtyřnásobné přiblížení nebo menší 5× senzor. Víc megapixelů, míň objektivů Pozornost si zaslouží jeden detail, který se v záplavě fotoaparátových čísel snadno ztratí. Galaxy S27 Ultra má prý poprvé v historii řady klesnout na pouhé tři zadní fotoaparáty — o jeden méně než kterýkoli předchůdce. Samsung totiž chystá vyhodit letitý 10Mpx 3× teleobjektiv, který recykluje od roku 2021, a krátké přiblížení nahradit ořezem z hlavního snímače. Dává to svým způsobem smysl. Třínásobné přiblížení z 200Mpx snímače může být s dnešním zpracováním kvalitnější než z prastarého samostatného čipu, a Samsung ušetří místo i peníze. Sluší se zopakovat, že jde o spekulace zhruba devět měsíců před představením, navíc od jednoho čínského zdroje. Než se objeví víc nezávislých potvrzení, berte všechno s rezervou. Směr, kterým se Samsung vydává — tedy stírání rozdílů mezi modely a sázka na kompaktní prémiový telefon po vzoru Applu — ovšem zapadá do trendu, který sledujeme už několik let. Vyměnili byste Ultru za kompaktní Pro se stejnými foťáky? Zdroj: GSMArena O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi