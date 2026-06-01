Z Fold 8 Ultra je vlastně skládačka, jakou znáte. Tu pořádně novou Samsung pojmenoval jinak

Samsung letos hraje se svou skládací řadou neobvyklou hru. Místo aby vrcholné označení Ultra dostalo radikálně nový formát, dosadí ho na tradiční úzké provedení, které firma dělá už několik generací. A naopak — nový širší Galaxy Z Fold 8, který je hlavní letošní designovou novinkou, půjde do prodeje bez prémiového přídomku. Pochopit takovou logiku není zrovna snadné, podle úniku od leakera Ice Universe ale půjde přesně o tento scénář. Na zveřejněném snímku jsou dvě dummy jednotky vedle sebe a rozdíl je jasně patrný. Levá maketa reprezentuje Z Fold 8, který je výrazně širší a v rozevřeném stavu se proporcemi blíží spíš tabletu. Pravá maketa je Z Fold 8 Ultra v dosavadní úzké podobě, na jakou jsme u Samsungu zvyklí od první generace. Není to první srovnání, které se na webu objevilo, ale dosud nejnázornější — a potvrzuje, že Samsung nehodlá vyměnit jeden formát za druhý, nýbrž nabídnout obojí současně. Důvod, proč Korejci jdou do širšího provedení, není těžké uhodnout. Apple chystá podle posledních zpráv vlastní skládací iPhone Ultra, který má jít přesně stejným směrem — kratší a širší design, jaký u skládaček zatím tlačí hlavně čínští výrobci. Samsung tak chce mít připravenou odpověď ještě dřív, než si Apple stihne vybudovat náskok. Otázka, proč tomu radikálně novému modelu Samsung neudělil označení Ultra, zůstává nezodpovězena. Jediné rozumné vysvětlení je marketingové — Ultra značka je v Samsungu spojená s konzervativním špičkovým provedením, novou cestu firma raději nechá růst pod čistým jménem Z Fold 8. Ze zákulisních informací stojí za zmínku i to, co se dá očekávat uvnitř. Z dalších úniků vyplývá, že nová generace má přinést výrazně méně viditelný ohyb displeje a větší baterie. Premiéra je naplánovaná na 22. července, takže na detaily nemusíme dlouho čekat. Pro zákazníky to znamená jediné — Samsung letos poprvé nabídne výběr, a ne jen evoluci. Která ze dvou verzí se nakonec víc uchytí, ukáže až prodej. Sáhli byste raději po klasické úzké skládačce, nebo po novém širším formátu? Zdroj: 9to5Google O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi