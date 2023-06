Už jen pár týdnů nás dělí od chvíle, než korejský Samsung světu oficiálně ukáže nové produkty ze své mobilní “galaxie”. V rámci letní prezentace Galaxy Unpacked se jistě ukáží hodinky Galaxy Watch6, sluchátka Galaxy Buds3, tablety Galaxy Tab S9 a v neposlední řadě i ohebné telefony Galaxy Z Flip5 a Galaxy Z Fold5. K těmto zařízením unikly již tuny informací a na oficiální prezentaci se v tuto chvíli zájemci těší hlavně kvůli tomu, že bude odhalena jejich cena. K ceně posledního jmenovaného telefonu se nyní nicméně objevila hodně pozitivní spekulace / únik / tip.

Tipér Revegnus tvrdí, že nový Fold páté generace bude levnější než jeho předchůdce. A to ne zrovna o málo. Pokud se budeme bavit o cenách v dolarech, tak zatímco Galaxy z Fold4 stál při uvedení 1 799 USD (asi 39 tisíc Kč), nový Galaxy Z Fold5 by prý na sobě mohl mít při startu prodeje cenovku s hodnotou o sto dolarů nižší. Tedy 1 699 USD, což je cca 37 000 Kč. Nešlo by o extrémní cenový skok, ale i takový posun by jistě potěšil. A dával naději, že ohebné telefony budou z hlediska ceny stále dostupnější.

Kolik jste ochotní zaplatit za ohebný telefon?

