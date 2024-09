Velký únik! Víme, jak bude vypadat Galaxy Tab S10 Ultra

Nejlepší tablet od Samsungu unikl na marketingových materiálech

Dosud tajné fotografie odpovídají předchozím předpokladům

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra dostane 2 fotoaparáty a 4 reproduktory

O nové generaci tabletů od Samsungu se mluví už několik měsíců. Modely Galaxy Tab S10+ a Galaxy Tab S10 Ultra by měly být představeny v říjnu letošního roku a Samsung se o nich dosud vyjadřoval jen v náznacích. I rendery od leakerů byly hodně podobné předchozím modelům. A teď je to konečně (skoro) oficiální – budoucí vlajková loď Samsungu mezi tablety bude vypadat takřka stejně jako starší modely Tab S9 Ultra i Tab S8 Ultra.

Samsung sice ještě nepředstavil oficiální fotografie, ale zato vydal nové marketingové materiály, kam omylem zařadil právě i Galaxy Tab S10 Ultra. Podle obrázků bude k dispozici ve stříbrné a také v černo-šedé variantě, na zadní straně nejspíš nabídne 2 fotoaparáty a po stranách 4 reproduktory. Chybět nebude ani magnetická nabíječka pro stylus S Pen na zadní straně tabletu.

Hliníkové tělo vpředu přejde do tenkých rámečků a samozřejmostí bude OLED displej s přední kamerou (ta bude takto vykousnutá opět nejspíš jen u varianty Ultra). Z uniklých materiálů se také zdá, že kromě běžných funkcí nebude chybět ani Galaxy AI. Co se týká procesoru, tak ještě nedávno se spekulovalo o Snapdragon 8 Gen 3, ale teď se spíš zdá, že Samsung dá přednost našlapanému čipu Dimensity 9300+.

Úhlopříčka displeje by podle serveru Phone Arena měla být 14,6 palců, zatímco levnější model Galaxy Tab S10+ by měl mít jen 12,4 palců. Tentokrát navíc nejspíš mezi novinkami bude chybět tablet základní řady a Samsung představí jen 2 lepší tablety s Androidem. A spolu s nimi by měl přijít i mobilní telefon Galaxy S24 FE.

Zdroje: Samsung, Phone Arena, techArena