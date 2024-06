Samsung zřejmě uvede začátkem příštího roku tablety z řady Galaxy Tab S10

Ty by mohly překvapivě přijít s čipsety od MediaTeku

Až dosud Samsung u vlajkových modelů sázel na Exynosy a Snapdragony

Samsung se chystá uvést na trh další řadu tabletů, tentokrát se budeme bavit o vlajkových modelech Galaxy Tab S. Indikace z benchmarku Geekbench naznačují, že by model Tab S10+ mohl být vybaven čipsetem MediaTek Dimensity 9300+. To by znamenalo odklon od Snapdragonů, které Samsung ve svých prémiových tabletech obvykle používá.

Zatímco řada Tab S9 debutovala v srpnu 2023, s ohledem na 18měsíční cyklus vydávání se očekává, že řada Galaxy Tab S10 dorazí na trh počátkem roku 2025, teoreticky společně s řadou Galaxy S25. Informace o tomto tabletu se však objevily dříve, než by se dalo očekávat.

Záznam na Geekbench ukazuje model s číslem SM-X828U, u kterého se předpokládá, že jde o variantu pro americké operátory. Zařízení je vybaveno základní deskou „gts10p“, která je spojována právě s Dimensity 9300+. Konfigurace jader rovněž odpovídá tomuto čipsetu: jedno jádro na 3,4 GHz, tři jádra na 2,85 GHz a čtyři jádra na 2,0 GHz.

Přestože Samsung v minulosti používal MediaTek v některých zařízeních (například řadě Galaxy A), jeho prémiové tablety řady Tab S byly obvykle vybaveny Snapdragony od Qualcommu nebo vlastními čipy Exynos. Možná MediaTek nabídl jihokorejskému kolosu výhodnější podmínky. Na další informace si ještě nějakou dobu počkáme, ale vypadá to, že se schyluje k zajímavému konkurenčnímu boji.

Vadil by vám MediaTek ve vlajkovém Samsung tabletu?

Zdroj: Quadrans Muralis, Geekbench