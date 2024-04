Samsung začátkem roku spolu s řadou S24 představil zajímavé funkce umělé inteligence

Čeština nebyla oficiálně podporovaná, ale Samsung slíbil, že ji dodá během roku

V aktuálním seznamu jazyků, čekajících letos na rozšíření, čeština chybí

Samsung oznámil, že do Galaxy AI budou přidány další jazyky. Kromě 13 už nyní podporovaných přibude už na jaře 2024 arabština, indonéština a ruština a také nové tři dialekty: australská angličtina, kantonština a kanadská francouzština.

Podporované jazyky v Galaxy AI Mezi podporované jazyky patří čínština, angličtina (Indie, Spojené království, Spojené státy), francouzština, hindština, italština, japonština, korejština, němčina, polština, portugalština (Brazílie), španělština (Mexiko, Španělsko, Spojené státy), thajština a vietnamština.

Nově podporované jazyky a dialekty Galaxy AI budou k dispozici ke stažení jako jazykový balíček z aplikace Nastavení na všech zařízeních, která podporují Galaxy AI. To zahrnuje řadu Galaxy S24, řadu Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Flip5 a řadu Galaxy Tab S9. Další budou brzy následovat.

Poznámka: Oficiální seznam zařízení neobsahuje Fold5, to ale bude předpokládám pouze opomenutí.

Jaké jsou další vyhlídky Galaxy AI?

Dobrá, na jaře se češtiny nedočkáme. Tisková zpráva naštěstí pokračuje oznámením plánů do konce roku. Co tedy můžeme očekávat?

V průběhu letošního roku přidat další čtyři jazyky, včetně rumunštiny, turečtiny, holandštiny a švédštiny, stejně jako tradiční čínštinu a evropskou portugalštinu.

Jazyk Počet lidí, kteří jím mluví [mil] Rumunština 25 Turečtina 90 Holandština 25 Švédština 10,5 Portugalština 10-230 Čeština 12 Slovenština 7

U portugalštiny se mně nedaří dohledat, kolik lidí mluví právě evropskou portugalštinou a už vůbec netuším, jak moc se liší celosvětová, kde je portugalština velmi rozšířená, od původní evropské verze. Ale dobrá, asi je na tom lépe, než čeština.

Zdálo by se, že Samsung uvolňuje jazyky podle počtu mluvčích. To bych ještě pochopil, i když s výhradou: proč tedy slibovali podporu češtiny oficiálně letos, neoficiálně padaly dokonce březnové termíny? A pak jsem narazil na švédštinu. Tou mluví méně lidí, než česky, proč má tedy přednost? Že by chtěl Samsung pomoct lidem se skládáním nábytku z IKEA?

Věříte, že se do Galaxy AI někdy dostane i čeština?

Zdroj: Samsung