Samsung příští rok skutečně uvede čtyři vlajky. Galaxy S27 Pro se objevil v databázi GSMA Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy S27 Pro se objevil v databázi GSMA pod označením SM-S957B/DS Záznam potvrzuje, že vlajková řada S27 bude mít poprvé čtyři modely Konkrétní parametry databáze neprozrazuje, premiéra se čeká začátkem roku 2027 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 26.6.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Necelý týden po tom, co se v certifikační databázi sdružení GSMA ukázal základní Galaxy S27, ji následoval i dosud nepředstavený Galaxy S27 Pro. Pro Samsung je to nepřímé potvrzení, že se chystaná vlajková řada rozroste na čtyři modely – a že „Pro“ není jen spekulace z úniků, ale reálné označení, které výrobce sám zanesl do oficiální evidence. Záznam v GSMA: jen jméno a modelové číslo Databáze sdružení GSMA slouží výrobcům k registraci chystaných telefonů ještě před jejich uvedením na trh. U Galaxy S27 Pro se v ní podle webu Ovrplus objevil jediný údaj navíc – modelové číslo SM-S957B/DS, kde přípona „B/DS“ obvykle značí mezinárodní variantu se dvěma SIM kartami. Žádné parametry, žádné fotky, jen jméno a kód. Není to první dílek skládačky. Základní Galaxy S27 (model SM-S952U) se ve stejné databázi mihl už o pár dní dříve a psali jsme o něm samostatně. Samsung Galaxy S27 se poprvé ukázal v databázi GSMA. Co o vlajkové lodi zatím víme? Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Galaxy S27 Pro: nový čtvrtý model řady Spolu s Pro verzí se v evidenci ukázaly i modely SM-S956 (Galaxy S27+) a SM-S958 (Galaxy S27 Ultra). Dohromady tak řada dává čtyři kusy: základní S27, S27+, S27 Pro a S27 Ultra. Pokud to vyjde, šlo by o vůbec první generaci, ve které Samsung nabídne čtyři hlavní vlajkové modely řady S najednou – „Pro“ přitom Plus verzi nenahrazuje, ale staví se mezi ni a Ultru. Co o Pro modelu napovídají úniky Samotná databáze žádné parametry neuvádí, takže vše ostatní zůstává v rovině úniků. Ty Galaxy S27 Pro popisují jako kompaktnější vlajku s displejem kolem 6,4 až 6,5 palce, tedy znatelně menším než zhruba 6,9palcová Ultra. Spekuluje se i o 200Mpx hlavním fotoaparátu a o funkci Privacy Display, o níž jsme nedávno psali samostatně. Pero S Pen má podle dosavadních informací zůstat výsadou Ultry. Všechno jsou to ale zatím nepotvrzené střípky, ne oficiální specifikace. Na jistotu si počkáme delší dobu. Premiéra celé řady Galaxy S27 se čeká až začátkem roku 2027, tradičně v lednu nebo únoru; nejbližší Unpacked má přitom patřit skládacím telefonům. Láká vás kompaktnější Pro víc než obří Ultra, nebo počkáte, až Samsung odhalí kompletní parametry? Zdroje: Ovrplus, Android Police, SamMobile, GSMArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytré telefony GSMA Samsung Samsung Galaxy únik vlajková loď Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025