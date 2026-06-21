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Samsung Galaxy S27 se poprvé ukázal v databázi GSMA. Co o vlajkové lodi zatím víme?

  • Samsung Galaxy S27 se poprvé objevil v databázi asociace GSMA pod modelovým označením SM-S952
  • Záznam patří americké verzi (SM-S952U), telefon tak zamíří i k operátorům za oceánem
  • Jde o první polooficiální stopu – samotnou vlajkovou loď Samsung nejspíš představí až začátkem příštího roku

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
21.6.2026 22:00
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Kolem příští generace špičkových Samsungů se už zase začíná stahovat mračno informací. První konkrétní stopu po modelu Galaxy S27 teď přinesla databáze asociace GSMA, kam výrobci hlásí připravovaná zařízení ještě před uvedením na trh. Sama o sobě toho zatím moc neukáže, potvrzuje ale, že vývoj nové vlajkové lodi je v plném proudu.

Co o Samsung Galaxy S27 prozrazuje záznam v databázi GSMA

Databáze sdružení GSMA (GSM Association) shromažďuje identifikátory IMEI a bývá vůbec první polooficiální stopou, na kterou u chystaných telefonů narazíme. Galaxy S27 se v ní objevil pod modelovým označením SM-S952. Konkrétně jde o variantu SM-S952U, kde koncové písmeno tradičně značí cílový trh – v tomto případě Spojené státy a tamní velkou trojku operátorů.

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Záznam jako první popsal server Smartprix. Že telefon zamíří do USA přes hlavní operátory, nepřekvapí – Samsung tak svoje vlajkové lodě prodává dlouhodobě. Mnohem zajímavější je proto samotné potvrzení, že se Galaxy S27 reálně chystá, a první vodítko k jeho označení.

Čip, displej a čtvrtý člen rodiny

O výbavě samotná registrace mlčí, postarat se o ni mají paralelní úniky. Galaxy S27 by podle nich měl alespoň na části trhů pohánět čip Exynos 2700 z vlastní dílny Samsungu, zatímco americké kusy zřejmě dostanou řešení od Qualcommu. Spekuluje se i o tom, že displeje pro novou generaci by mohla dodávat čínská společnost BOE namísto tradičního Samsung Display.

Pozornost ale poutá hlavně struktura celé řady. Modelů Galaxy S27 má být nově hned čtyři – vedle základního telefonu, většího Plus a vrcholné Ultry by měl přibýt ještě jeden kus. A právě o něm se v posledních týdnech mluví nejvíc.

Galaxy S27 Pro: náhrada za neúspěšnou tenkou verzi

Oním čtvrtým modelem má být Galaxy S27 Pro, který by podle dosavadních spekulací nahradil tenkou edici Edge – ta velký ohlas u zákazníků nevzbudila. Pro by se měl rozměrově vklínit mezi základní Galaxy S27 a větší Plus, hovoří se o 6,47″ OLED panelu.

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Lákat má především na fotoaparáty převzaté z vrcholné Ultry. Připravený má být hlavní 200Mpx snímač i 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv, ústupek oproti Ultře by se měl týkat jen teleobjektivu.

Kdy se ze spekulací stane realita? Své nejvybavenější telefony Samsung obvykle odhaluje na přelomu ledna a února, premiéru Galaxy S27 tak můžeme čekat nejspíš začátkem roku 2027. Do té doby se podobných stop objeví nejspíš ještě celá řada.

Těšíte se na Samsung Galaxy S27, nebo vám bohatě stačí současná generace?

Zdroje: Smartprix, GSMArena

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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