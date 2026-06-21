Samsung Galaxy S27 se poprvé ukázal v databázi GSMA. Co o vlajkové lodi zatím víme? Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy S27 se poprvé objevil v databázi asociace GSMA pod modelovým označením SM-S952 Záznam patří americké verzi (SM-S952U), telefon tak zamíří i k operátorům za oceánem Jde o první polooficiální stopu – samotnou vlajkovou loď Samsung nejspíš představí až začátkem příštího roku Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 21.6.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Kolem příští generace špičkových Samsungů se už zase začíná stahovat mračno informací. První konkrétní stopu po modelu Galaxy S27 teď přinesla databáze asociace GSMA, kam výrobci hlásí připravovaná zařízení ještě před uvedením na trh. Sama o sobě toho zatím moc neukáže, potvrzuje ale, že vývoj nové vlajkové lodi je v plném proudu. Co o Samsung Galaxy S27 prozrazuje záznam v databázi GSMA Databáze sdružení GSMA (GSM Association) shromažďuje identifikátory IMEI a bývá vůbec první polooficiální stopou, na kterou u chystaných telefonů narazíme. Galaxy S27 se v ní objevil pod modelovým označením SM-S952. Konkrétně jde o variantu SM-S952U, kde koncové písmeno tradičně značí cílový trh – v tomto případě Spojené státy a tamní velkou trojku operátorů. Záznam jako první popsal server Smartprix. Že telefon zamíří do USA přes hlavní operátory, nepřekvapí – Samsung tak svoje vlajkové lodě prodává dlouhodobě. Mnohem zajímavější je proto samotné potvrzení, že se Galaxy S27 reálně chystá, a první vodítko k jeho označení. Čip, displej a čtvrtý člen rodiny O výbavě samotná registrace mlčí, postarat se o ni mají paralelní úniky. Galaxy S27 by podle nich měl alespoň na části trhů pohánět čip Exynos 2700 z vlastní dílny Samsungu, zatímco americké kusy zřejmě dostanou řešení od Qualcommu. Spekuluje se i o tom, že displeje pro novou generaci by mohla dodávat čínská společnost BOE namísto tradičního Samsung Display. Pozornost ale poutá hlavně struktura celé řady. Modelů Galaxy S27 má být nově hned čtyři – vedle základního telefonu, většího Plus a vrcholné Ultry by měl přibýt ještě jeden kus. A právě o něm se v posledních týdnech mluví nejvíc. Galaxy S27 Pro: náhrada za neúspěšnou tenkou verzi Oním čtvrtým modelem má být Galaxy S27 Pro, který by podle dosavadních spekulací nahradil tenkou edici Edge – ta velký ohlas u zákazníků nevzbudila. Pro by se měl rozměrově vklínit mezi základní Galaxy S27 a větší Plus, hovoří se o 6,47″ OLED panelu. Samsung Galaxy S27 Pro nebude pro každého. Kdo ho ocení nejvíc? Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Lákat má především na fotoaparáty převzaté z vrcholné Ultry. Připravený má být hlavní 200Mpx snímač i 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv, ústupek oproti Ultře by se měl týkat jen teleobjektivu. Kdy se ze spekulací stane realita? Své nejvybavenější telefony Samsung obvykle odhaluje na přelomu ledna a února, premiéru Galaxy S27 tak můžeme čekat nejspíš začátkem roku 2027. Do té doby se podobných stop objeví nejspíš ještě celá řada. Těšíte se na Samsung Galaxy S27, nebo vám bohatě stačí současná generace? Zdroje: Smartprix, GSMArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android Chytré telefony Samsung Samsung Exynos Samsung Galaxy Samsung Galaxy S27 Ultra Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 První benchmarky Galaxy S25 Ultra jsou venku! Takto si novinka vede oproti současné vlajce Jakub Kárník 2.1.2025