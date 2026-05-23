Samsung Galaxy S27 Pro nebude pro každého. Kdo ho ocení nejvíc? O chystaném modelu Galaxy S27 Pro jsme vás informovali už začátkem dubna, kdy se začalo mluvit o rozšíření vlajkové řady na čtyři kusy. Tehdy šlo spíše o obrysy, teď ale během pár dní dorazily konkrétnější střípky. Jihokorejský server ETNews a další zdroje prozradily velikost displeje i podrobnosti o sestavě fotoaparátů, díky čemuž si konečně dokážeme představit, čím se Pro bude lišit od základních modelů, ale i od Ultry. A pro každého, kdo touží po výbavě nejvyššího modelu v menším těle, by mohlo jít o super mobil. Velikost displeje mezi základem a Pluskem Fotoaparáty skoro jako u Ultry, ale s jedním háčkem Samsung musí být obezřetný Velikost displeje mezi základem a Pluskem Galaxy S27 Pro by měl podle ETNews dostat 6,47″ OLED panel. Tato hodnota je zajímavá hlavně tím, kam telefon řadí: rozměrově se vklíní mezi standardní Galaxy S27 a větší Galaxy S27+. Pro tedy bude o kousek větší než základní model, ale stále spadne do kategorie kompaktnějších vlajek, kde dnes Samsungu chybí rozumná odpověď na modely od Applu a Googlu. Fotoaparáty skoro jako u Ultry, ale s jedním háčkem Nejvíc napoví právě fotoaparáty. Podle úniků má Galaxy S27 Pro převzít hlavní i ultraširokoúhlý snímač přímo z modelu Galaxy S27 Ultra, u nějž se mluví o zcela nových senzorech. Rozcházet by se měl pouze teleobjektiv, a tady je ona pomyslná překážka. Starší spekulace přisuzovaly modelu Pro 200Mpx hlavní snímač, 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 50Mpx periskopický teleobjektiv s 5násobným optickým zoomem. Novější únik to ale poněkud komplikuje: tvrdí, že se teleobjektiv Pro od toho v Ultře bude lišit. Vzhledem k menším rozměrům telefonu se nabízí, že Pro dostane menší, a tedy slabší teleobjektiv. Zajímavostí navrch je, že sama Galaxy S27 Ultra má prý nově nabídnout jen tři zadní fotoaparáty, tedy o jeden teleobjektiv méně. K podobnému kroku se nicméně uchýlilo i Xiaomi 17 Ultra, u něhož šlo ve výsledku o geniální tah (i když si osobně nemyslím, že by Samsung experimentoval se systémem čoček podobně jako jeho čínská konkurence). Samsung musí být obezřetný Samsung musí zároveň dát pozor, aby Pro nebyl jen lehce osekanou Ultrou. Čtyřmodelová strategie dává smysl jen tehdy, když jsou jednotlivé telefony jasně odlišené, jinak hrozí, že si Samsung bude konkurovat sám sobě. Loňský experiment s tenkým Galaxy S25 Edge navíc ukázal, že čtvrtý model může snadno skončit propadákem. Pro by ovšem mohl dopadnout lépe, protože nesází na neobvyklý formát, ale na zpřístupnění prémiových funkcí širšímu publiku. Láká vás kompaktní vlajka od Samsungu s fotoaparáty z Ultry? Zdroje: ETNews, 9to5Google, Gizmochina, GSMArena Adam Kurfürst Publikováno: 23.5.2026 16:00