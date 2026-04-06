Samsung Galaxy S27 Pro má dostat funkce z Ultry, ale bez některých výhod

  • Samsung údajně plánuje rozšířit řadu Galaxy S27 o čtvrtý model s označením Pro
  • Novinka by měla nabídnout funkce z Ultry včetně Privacy Display, ale bez stylusu S Pen
  • Podobné spekulace se objevily už před uvedením Galaxy S26, ale Samsung nakonec zůstal u trojice

Adam Kurfürst
6.4.2026 20:07
samsung galaxy s26 ultra bila displej v ruce

Spekulace o rozšíření vlajkové řady Galaxy S o model Pro nejsou ničím novým. Poprvé se objevily měsíce před uvedením současné generace Galaxy S26, kdy se hovořilo o nahrazení modelu Plus tenkou verzí Edge a vyměnění základního modelu právě za model Pro. Jak ale šel čas, ukázalo se, že Samsung zůstane u osvědčené trojice. Nyní se však tyto zvěsti vracejí – tentokrát v souvislosti s příští generací Galaxy S27.

Čtyři modely místo tří?

Podle jihokorejského serveru ETNews Samsung plánuje pro řadu Galaxy S27 čtyři modely: Galaxy S27, Galaxy S27+, Galaxy S27 Pro a Galaxy S27 Ultra. Model Pro by měl nabídnout některé klíčové funkce z Ultry, avšak bez stylusu S Pen, který zůstane exkluzivitou nejvyššího modelu.

Mezi funkce, které by Pro mohl převzít z Ultry, patří Privacy Display debutující letos u Galaxy S26 Ultra nebo 200Mpx hlavní fotoaparát. Prostor, který by jinak zabíral stylus, by mohl Samsung využít pro větší baterii nebo vylepšený hardware fotoaparátů.

Poučení z neúspěchu Edge

Samsung má s rozšiřováním řady Galaxy S smíšené zkušenosti. Loňský pokus o čtvrtý model v podobě extrémně tenkého Galaxy S25 Edge skončil fiaskem – telefon se neprodával a společnost od konceptu tenkých telefonů ustoupila. Model Pro by měl být jiný případ – nejde o experiment s formátem, ale o zpřístupnění prémiových funkcí širšímu okruhu zákazníků.

s26 ultra 1
Recenze Samsung Galaxy S26 Ultra: Stále nejkomplexnější Android s vítanými zlepšeními

Čtyřmodelová strategie by Samsungu umožnila lépe konkurovat Applu, který aktuálně nabízí iPhone v základní konfiguraci a verzích Air, Pro a Pro Max. Řada fanoušků jihokorejských telefonů si přitom dlouhodobě přeje telefon s fotoaparáty na úrovni Ultry, ale v kompaktnějším těle a bez S Pen. Galaxy S27 Pro by mohl být skvělou odpovědí.

Uvítali byste v nabídce Samsungu model Pro?

Zdroje: ETNews, 9to5Google, SamMobile

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

