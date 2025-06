Samsung Galaxy S25 Edge je propadák, zaznívá z médií. Slabé prodeje prý vedly k utlumení výroby

Ultratenký smartphone Samsung Galaxy S25 Edge čelí výrazným problémům s prodeji už měsíc po svém uvedení na trh. Podle korejských médií prodeje telefonu s tloušťkou pouhých 5,8 mm výrazně zaostávají za očekáváním společnosti Samsung, což vedlo k dramatickému snížení výroby.

Produkce klesla už po měsíci

Samsung podle zdrojů serveru The Elec prudce snížil produkci Galaxy S25 Edge v červnu oproti předchozímu měsíci. Rozhodnutí přichází nezvykle brzy, když vezmeme v potaz, že prodeje smartphonů se obvykle koncentrují do prvních tří měsíců po uvedení. Tak brzké snížení výroby naznačuje vážné problémy s poptávkou po tomto prémiové zařízení.

Korejský výrobce má zároveň zvyšovat produkci skládacích telefonů určených pro americký trh, a to kvůli možným celním opatřením. Tento krok ukazuje, že Samsung přesouvá výrobní kapacity z neúspěšného Edge modelu k jiným produktům s lepšími vyhlídkami.

Nejistá budoucnost řady

Neúspěch Galaxy S25 Edge může mít dalekosáhlé důsledky pro strategii značky Samsung. Společnost původně plánovala v příští generaci Galaxy S26 nahradit model Plus právě modelem Edge, a to kvůli dlouhodobě slabým prodejům Plus variant. Pokud se však ani Edge modelu nepodaří oslovit zákazníky, bude muset Samsung přehodnotit celou koncepci své vlajkové řady.

Problém může spočívat v kompromisech, které extrémně tenký design vyžaduje. Galaxy S25 Edge disponuje menší baterií s kapacitou pouze 3 900 mAh a pomalejším nabíjením než standardní modely řady, což mohlo odradit potenciální kupce.

Velmi ambiciózní cena vzhledem ke kompromisům

Samsung Galaxy S25 Edge se v Německu prodává od 1 249 eur (31 200 Kč) za verzi s 256 GB úložiště, což je pouze o 100 eur více, než kolik stojí model Galaxy S25+. Zařízení nabízí 6,7palcový Dynamic AMOLED 2X displej, procesor Snapdragon 8 Elite for Galaxy a dva zadní fotoaparáty včetně 200Mpx hlavního snímače. Kvůli ultratenkému profilu však telefon disponuje pouze 3 900mAh baterií a 25W nabíjením.

Zdroje: The Elec, 9to5Google