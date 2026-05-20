Google společně se Samsungem odhalil chytré brýle! Lákají na Android XR, parádní design a Gemini Brýle vzniknou ve dvou designových liniích, na jejich podobě se podílí značky Gentle Monster a Warby Parker Letos na podzim přijde varianta bez displeje, model s integrovaným displejem má dorazit později Jakub Kárník Publikováno: 20.5.2026 08:00 Google a Samsung pracují na chytrých brýlích už od loňského října, kdy oba podniky oznámily spolupráci se značkami Gentle Monster a Warby Parker. Na úterní vývojářské konferenci Google I/O 2026 nyní obě firmy odhalily, jak bude finální produkt vypadat a co bude umět. Brýle ponesou systém Android XR a celý zážitek se má točit kolem hlasového asistenta Gemini. Dva designy, jeden systém Brýle mluví, brýle vidí, brýle objednávají kávu Nejprve bez displeje, později s ním Co o brýlích zatím nevíme Dva designy, jeden systém Strategie obou firem se nese v duchu „móda na prvním místě, technologie na druhém“. Google sám v oznámení uvádí, že chytré brýle mají smysl jen tehdy, pokud je lidé budou ochotni nosit celý den. Z toho důvodu se Samsung a Google rozhodli nestavět vlastní brýle od nuly, ale využít zázemí etablovaných značek. Gentle Monster je jihokorejská značka oblíbená mezi celebritami a v módním segmentu, Warby Parker je americká firma známá kombinací cenově dostupných obrouček a online prodeje. Každá z nich zařadí finální produkt do své vlastní kolekce. Detailní hardwarové specifikace zatím chybí, k vidění je pouze obrys obrub, integrovaná kamera a malá LED dioda signalizující nahrávání. Cenu, výdrž baterie ani použitý čipset Google ani Samsung neuvedl. Brýle budou fungovat jako doplněk smartphonu a podle vyjádření Googlu se spárují jak s Androidem, tak i s iPhony. Brýle mluví, brýle vidí, brýle objednávají kávu Co tedy brýle umí? Aktivace probíhá hlasovým povelem „Hey Google“ nebo poklepáním na obroučku. Po probuzení Gemini přebírá kontrolu nad běžnou agendou – přečte příchozí zprávy, shrne notifikace, zavolá kontaktu, založí událost v kalendáři nebo přehraje hudbu. Reproduktory jsou zabudované v obrubách u uší a podle Googlu jsou nastavené tak, aby zvuk neslyšelo okolí. Vestavěná kamera otevírá další vrstvu funkcí. Brýle dokáží identifikovat objekty v okolí, vyhledat recenze restaurace, kolem které jdete, nebo rozpoznat dopravní značení v cizí zemi. Překlad funguje obousměrně: psaný text na ceduli či v jídelním lístku převede do češtiny prostřednictvím sluchátka, mluvenou řeč přeloží v reálném čase a podle Googlu se má snažit zachovat tón a barvu hlasu mluvčího. Otázkou zůstává, jak dobře bude tato funkce fungovat v jazycích menších, než je angličtina. Foťák pak slouží i ke klasickému zachycování fotek a videí. Google během prezentace zmínil i propojení s nástrojem Nano Banana, který umí upravit pořízenou fotografii hlasovým povelem – například odstranit rušivé prvky v pozadí nebo (jak ukazuje oficiální příklad) „dát všem na fotce legrační klobouky“. Třešničkou na dortu má být plnohodnotná navigace s hlasovými pokyny krok za krokem. Brýle podle Googlu detekují, kterým směrem se uživatel právě dívá, a podle toho upravují instrukce. Gemini má také zvládat vícekrokové úkoly na pozadí: ve jmenovaném příkladu si u DoorDash objednává kávu, zatímco telefon zůstává v kapse. Stejně tak má fungovat objednání jízdy přes Uber nebo lekce jazyka v aplikaci Mondly. Nejprve bez displeje, později s ním Google a Samsung vlastně chystají hned dva produkty. Na podzim 2026 dorazí audio varianta, která komunikuje s uživatelem výhradně přes sluchátka. Až po ní bude následovat verze s integrovaným displejem, která dokáže informace zobrazit přímo v zorném poli. Konkrétní datum ani cena druhé varianty zatím nepadly. Tento postup nápadně připomíná strategii konkurenční Mety. Ta nejprve v roce 2023 uvedla brýle Ray-Ban Meta bez displeje, a teprve loni představila model Ray-Ban Display s barevným displejem v pravé čočce a ovládáním přes náramek se snímačem svalového napětí. Ray-Ban Display se prodává od konce září 2025 v USA za 799 dolarů, evropský trh včetně Velké Británie, Francie a Itálie se má dočkat letos. Google a Samsung tedy zjevně vsadili na osvědčený postup – nejprve si ověřit, kolik zákazníků si je ochotno chytré brýle vůbec pořídit, a teprve potom přidat dražší a technologicky náročnější variantu s displejem. Co o brýlích zatím nevíme Přes hodinovou prezentaci na konferenci I/O zůstávají neznámé klíčové informace: cena, přesné datum vydání, výdrž baterie, použitý čipset ani fakt, ve kterých zemích se brýle skutečně začnou prodávat. Google pouze slíbil, že další podrobnosti odhalí během nadcházejících měsíců. Vzhledem k tomu, že produkt má dorazit ještě letos na podzim, lze očekávat hlavní vlnu informací nejspíše během letních měsíců. Otázkou také je, do jaké míry budou brýle Gemini a další funkce dostupné v češtině. Google se s lokalizací svých služeb v posledních letech postupně zlepšuje, řada AI funkcí (například Gemini Live) v češtině již funguje. U brýlí orientovaných na hlasovou interakci ale bude lokalizace dvojnásobně důležitější. Dali byste si na nos chytré brýle od Googlu a Samsungu? Zdroj: Google Blog O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. 