Samsung Galaxy S24 Ultra nabízí odolnější konstrukci než předchůdce

Jednomu (ne)šťastlivci telefon vypadnul z kapsy při skoku padákem

Přestože urazil téměř 4kilometrovou vzdálenost, než dopadnul na zem, přežil

Tenhle majitel vlajkové lodě Samsung Galaxy S24 Ultra měl pořádně štěstí. Pořádně drahý telefon mu vypadnul s kapsy při seskoku padákem a dle jeho slov letěl střemhlav dolů z 12 000 stop, což představuje výšku asi 3,7 kilometru. Jakmile se jej následně vydal hledat, byl opravdu mile překvapen.

Svůj příběh na platformě Instagram zveřejnil uživatel vystupující pod jménem frankcarballido97. Když skákal padákem a bušil si pěstmi do hrudi, u čehož se nahrával na kameru, nevšimnul si, že mu z kapsy od kalhot pomalu vyklouzává jeho telefon.

Jakmile se večer téhož dne dostal domů, využil službu Find My Device od Googlu (ještě ale starou verzi, nikoliv tu novou a schopnější), která ho zavedla do lesa nedaleko od letiště, ze kterého vzlétal. Ke ztracenému mobilu se posléze vydal na kole, a jakmile se dostal dostatečně blízko, sesednul a vydal se jej s pomocí vyzvánění najít. To se mu také povedlo, a jak ve videu tvrdí, Samsung Galaxy S24 Ultra měl stále 65 % baterie a ani škrábanec na těle.

Celý příběh by nejspíš dopadnul jinak, kdyby se nesešlo pár do karet hrajících okolností. Telefon v prvé řadě dopadnul do trávy, nikoliv na beton, jak by se při troše smůly mohlo stát, a navíc měl nasazený ochranný kryt, který na první pohled vypadá vcelku bytelně.

Samsung Galaxy S24 Ultra byl představen začátkem letoška v rámci akce Galaxy Unpacked. Pyšní se odolnějším titanovým tělem, výkonnějším procesorem a řadou nových softwarových vychytávek.

