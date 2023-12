Samsung Galaxy S24 Ultra patří k nejočekávanějším telefonům roku 2024. Neuplyne týden bez nějaké zajímavé informace, která se váže k tomuto mobilnímu telefonu. Ostatní modely z řady Galaxy S24 stojí stranou, takové emoce zkrátka nevzbuzují.

Hodně se mluvilo o fotoaparátech, ještě před týdnem se zdálo, že 10x přiblížení nakonec nejvyšší model společnosti Samsung nabídne. Teď už to opět vypadá že ne, budeme si muset vystačit s polovičním přiblížením. Ale nemusí to vadit, Galaxy S24 Ultra má být bomba!

Fotoaparát v Galaxy S24 Ultra nabídne realističtější barvy, největší zbraní očekávané novinky ale budou funkce spojené s AI. Právě díky nim by nový telefon neměl být jen mírnou evolucí letošního přístroje… Naopak, Galaxy S24 Ultra má být největším skokem vpřed za poslední roky. Přitom už letošní model fungoval skvěle. Na sociální síti X se navíc objevila pochvala titanové verze, která by měla působit výrazně lépe než konkurence od společnosti Apple.

Several statements from a source about the Galaxy S24 Ultra. 👇

✅️ The camera processing is more realistic than the S23 Ultra (although this might change in the final software), and Samsung controls the sharpening & saturation more properly.

✅️ It's basically all about AI as… https://t.co/m97quhjiP9

— Alvin (@sondesix) December 17, 2023